Coki Ramírez fue tajante con Milett Figueroa tras la salida con Marcelo Tinelli: "Con ella nunca..."

En el streaming del Bailando comentaron que, tal vez, la que iba a estar algo celosa sería Coki Ramírez. Sin embargo, la cantante cordobesa aclaró que la situación la tiene despreocupada.

image.png

En las redes de LAM compartieron los mensajes que la Coki le envió a Ángel de Brito, aclarando que no tiene nada contra Milett.

"Decile al streaming que deje de hablar pelotudeces. No son el centro del universo. Y mi Instagram no tiene nada que ver con Marcelo. Amo ver feliz a Marcelo, y con Milett nunca tuve problemas. Que respeten a los artistas que hace año laburan y ya tienen su lugar. No necesito de ellos", fue el descargo de la cordobesa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dieron detalles de su primera cita y contaron qué hicieron después

El fin de semana, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron su primera cita en público al ir juntos a ver la obra Brujas en la Avenida Corrientes. No lo hicieron solos ya que también fueron los productores Federico Hoppe y el Chato Prada.

El lunes, el conductor del Bailando 2023, América Tv, y la actriz peruana hablaron de esta salida teatral al aire y contaron cómo la pasaron, ante la consulta de todos en el estudio.

"La dejamos en la casa”, dijo sonriente Marcelo por Milett ante la consulta de qué hicieron luego de la obra y tras el agradecimiento de Moria Casán por la presencia en la histórica obra.

“Deberíamos haber ido a comer los cuatro, no entiendo porque a cada uno lo dejamos en su casa y nos fuimos. Yo terminé con el Tirri comiendo pizzas, solos y Fran, los tres”, le decía con humor el conductor a Hoppe.

Embed

“¿Y Millet?”, le preguntó Marcela Feudale. “Y Milett terminó en su casa sola. Bah…”, contestó el conductor. Y la actriz peruana confirmó desde el streaming: “Si”.

Y luego el conductor contó por qué fueron los cuatro en su auto: “En el mismo auto porque tengo un auto grande y los pasé a buscar porque dije: ‘¡Vamos todos juntos!’ ¿Cuál es la cosa con que vayamos todos en el mismo auto? ¡No entiendo! ¡También fue por la nafta! ¡No sabíamos si íbamos a poder volver!”.

“¿Y las pastas? ¿Qué paso con las pastas?”, lanzó Marcelo Polino. “Quedaron pendientes, le dije que la voy a invitar a comer pastas”, adelantó el animador sobre el próximo encuentro con Milett.

Y sobre por qué no hubo otro plan juntos tras la función, explicó que ambos terminaron cada uno en sus casas: ”Ya era tarde y yo me tenía que levantar temprano, hoy entrenaba temprano. Tenía que estar en la puerta del colegio de Lolo a las 9 pero la vida no se termina en un domingo a la noche”.