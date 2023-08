El incómodo momento que vivió Julieta Poggio en la fiesta Bresh: "Me quedé en tanga"

Desde las redes sociales, Julieta contó el domingo por la noche ese particular momento que pasó y que recordará por mucho tiempo.

"Vieron que ayer tenía esa pollerita hermosa camuflada y tenía como cordoncitos al costado. La cuestión es que no sé qué pasó que se me soltó el moñito ese que me ataba las tiritas y me quedé en tanga", comentaba la actriz.

Y agregó: "Por un microsegundo me quedé tanga en el medio del boliche... me quedé en cu.. ahí en la Bresh, después me tiré al piso y me levanté rápido".

Luego, Julieta Poggio destacó la intervención de su amigo para ayudarla rápidamente: "¿Podrán salir con un amigo que sea stylist y esté ahí solucionándote los mini problems del momento?".

"Lucas en la oscuridad vio que la pollera tenía unos alfileres de gancho y me dijo: 'listo, con esto ya estamos'. Y me ponía los alfileres de gancho. Lo amo", comentó.

Y cerró entre risas: "Así que bueno, va a quedar la anécdota para el recuerdo, en tanga en el boliche".

Se conoció qué hizo Pepe Cibrián después de sus fuertes dichos contra Julieta Poggio

Mucho sorprendió en los últimos días el picante posteo en Instagram del director teatral Pepe Cibrián cuestionando a la ex Gran Hermano 2022, Julieta Poggio, por haber sido elegida por José María Muscari para protagonizar la icónica obra Coqueluche en calle Corrientes a partir del próximo 16 de agosto en el Multiteatro.

“Hace unos días me preguntaron en una nota por Julieta Poggio, persona que desconozco, pero hoy leí en Infobae esta nota -no es culpa de ella- y a esta le respondo. ¿Esto es real? ¿Esto es una actriz? ¿Esto es la verdad del teatro? ¿Y yo y ustedes y todos los que hicimos y hacemos, ahora, qué hacemos?”, señaló Cibrián en su fuerte mensaje.

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó, aludiendo a la actriz que en 1970 ganó popularidad gracias a esa obra. “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, añadió.

E incluso nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros artistas.

Lo cierto es que aprovechando la visita de la actriz Betiana Blum al ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, la periodista Nancy Duré reveló qué hizo Pepe Cibrián tras el escándalo que generó su posteo en Instagram contra la ex GH.

La panelista contó que el propio Cibrián le escribió a Julieta Poggio después de las fuertes críticas que le hizo y quedó en que iría a verla al teatro.

“Me confirman que el propio Pepe le escribió a Julieta después de todo. Al final le dijo que la iba a ir a ver”, contó la panelista, revelando cómo fue la comunicación que tuvieron tras el escándalo.