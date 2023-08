Se conoció qué hizo Pepe Cibrián después de sus fuertes dichos contra Julieta Poggio

“¿Ella es nueva Thelma Biral? ¿Y los jóvenes que se dejan la vida por realmente una vocación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el parámetro? Sus declaraciones son terribles. Su criterio, su léxico, su no saber. ¿Esto define a una artista? ¿Su debut sexual? ¡Y son 31 definiciones!”, se despachó, aludiendo a la actriz que en 1970 ganó popularidad gracias a esa obra. “Si es así, terrible futuro y casi presente del teatro argentino. El que ‘aun’ sigue siendo nuestro”, añadió.

E incluso nombró a recordadas figuras de la historia del espectáculo. “Pobre Merello, pobre Gallo, pobre Campoy, pobre Cibrián, pobre Alcón”, enumeró, entre otros artistas.

pepe cibrian poggio.jpg

Lo cierto es que aprovechando la visita de la actriz Betiana Blum al ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, la periodista Nancy Duré reveló qué hizo Pepe Cibrián tras el escándalo que generó su posteo en Instagram contra la ex GH.

La panelista contó que el propio Cibrián le escribió a Julieta Poggio después de las fuertes críticas que le hizo y quedó en que iría a verla al teatro.

“Me confirman que el propio Pepe le escribió a Julieta después de todo. Al final le dijo que la iba a ir a ver”, contó la panelista, revelando cómo fue la comunicación que tuvieron tras el escándalo.

pepe cibrian.jpg

La contundente respuesta de Julieta Poggio a Pepe Cibrián tras sus polémicas declaraciones

A días del debut teatral con Coqueluche, en diálogo con Intrusos, América Tv, Julieta Poggio le respondió educada, pero firme. "Ya me acostumbré al prejuicio que trae el reality. Quizás él no me conocía", deslizó en un comienzo, al tiempo que acotó picante que "también existe google" para informarse.

Al mismo tiempo la actriz y modelo dejó en claro que sería bueno sacarle esos prejuicios al hijo de los recordados Ana María Campoy y José Cibrián porque "Hay muchas personas nuevas en el medio".

En tanto, con una sonrisa de oreja a oreja, Poggio le hizo saber a Pepe que no es la primera vez que ella se sube a las tablas:"Lo hice toda mi vida, entonces lo invitamos a ver Coqueluche, y que él puede tener su opinión".

Por último, Juli cerró filosa: "Y como dice el Primo (Marcos Ginocchio) 'para los gustos, los colores', pero que primero venga a verlo para opinar".