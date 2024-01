El incómodo momento que vivió Nicole Neumann en un museo durante sus vacaciones en Europa

“Antes de que me dijeran que no se podían sacar pics”, escribió la rubia sobre un collage con cuatro fotos de estatuas, en referencia al comentario que le hizo el personal de seguridad del museo.

A la historia le agregó dos emojis, uno de un ángel y otro de una carita con la lengua afuera, dando a entender que la advertencia se la tomó con humor.

Nicole Neumann_historia.jpg

Cansada de las internas con Nicole Neumann, Mica Viciconte arrojó una alarmante frase

A siete años de la escandalosa separación de Nicole Neumann, Fabián Cubero todavía no consiguió mantener una relación armónica con la madre de sus tres hijas. En medio de continuas denuncias judiciales cruzadas, ahora fue Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista, quien se refirió a lo desgastante de la situación que parecería estar lejos de resolverse.

Entrevistada en Socios del espectáculo (El Trece) desde Mar del Plata, la ex Combate habló sin disimular su fastidio sobre los conflictos con la ex de Poroto, si bien no la mencionó, y de las continuas versiones sobre su vida privada, como la reciente que habló de una supuesta crisis entre ella y Cubero.

Así, para referirse a cómo maneja la alta exposición y todo lo que se dice en los medios de la pareja, Viciconte fue clara. "Yo pasé por todos los procesos. Cuando recién arrancaba en el medio me calentaba, salía a contestar re caliente. Después, contestaba más educadamente. Después un poquito más con indirectas, y ya después decís '¿para qué?'. Si realmente lo que sucede lo sabemos solamente nosotros", explicó.

Mica Viciconte - Al principio salióa y contestaba - captura Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que dejó en claro que lo que más le molesta es "la mentira" y, fiel a su estilo agregó picante: "Pero tendría que ir a ahorcar a todas, y no puedo. Voy presa. Entonces me tengo que quedar en el molde".

En tanto, sin pelos en la lengua, Poroto Cubero agregó filoso sobre la info que llega a los medios en torno a sus disputas legales con Nicole que "hay mucho amiguismo en el medio. Por ahí algunas panelistas son amigas de una parte y se pasan información... Por más que sea tu amiga, pedí pruebas, porque estás diciendo una mentira", dando a entender que es su ex quien filtra información parcial.

Por último, el exfutbolista reconoció que a pesar de tener un perfil más bajo y "no hablar demasiado"públicamente, llega un momento en el que "se habla tanto, hay tan injusticia y tantas cosas que se dicen que decís '¿por qué yo me tengo que comer que la gente vaya por la calle y me mire y piense que soy tal cosa si no lo soy?'”.