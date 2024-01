La explosiva teoría de Fabián Cubero sobre cómo se filtra información de su batalla con Nicole Neumann

Y si bien los dos en general se muestran cautos frente a los medios, lo cierto es que siempre hay determinada información sobre ellos que termina filtrándose, que según Fabián Cubero no es casual.

"En el medio hay mucho amiguismo. Siempre hay un periodista que tira: 'me contaron, me dijeron, tengo la fuente'... Es fácil llamar a un panelista amigo, contarle una u otra cosa para que la cuente sin investigar, nadie pide las pruebas ni nada. Nosotros ya sabemos cómo es esto pero la familia no, se comen el verso", aseguró cansado Fabián Cubero a Socios del espectáculo.

Fabián Cubero y Mica Viciconte - panelista que no averiguan - captura Socios del espectáculo.jpg

Al tiempo que agregó picante: "La verdad es que yo siempre soy de tragar, de no hablar demasiado pero hay veces en las que se dicen tantas injusticias, se cuentan demasiadas cosas que no son y me pregunto ¿por qué me tengo que bancar que me miren por la calle como si fuera tal o cual cosa cuando no lo soy?".

En tanto, Mica Viciconte coincidió con su pareja y habló concretamente de la información falsa que se echa a correr. "Cuando recién arrancaba en los medios, saltaba re caliente a contestar todo. Después respondía más correctamente y ahora, entiendo que la verdad la sabemos nosotros y que no hace falta contar tanto. Claramente me molesta la mentira, pero ¿qué puedo hacer? tendría que ir a ahorcar a todos pero no puedo porque voy presa, entonces me quedo en el molde", cerró contundente.

Embed

Fabián Cubero sorprendió al hablar del juicio con Nicole Neumann y puso una fecha límite

Mica Viciconte y Fabián Cubero hablaron ante las cámaras de Intrusos, América Tv, sobre algunos rumores que hablaban de una crisis entre ellos y también el ex futbolista se refirió al conflicto judicial con su ex pareja, Nicole Neumann.

"Estamos muy bien", dijo la ex Combate ante la consulta de algunos rumores de crisis que surgieron. Y remarcó: "Estamos parando en lo de mi hermana bastantes días, hay una sola habitación, no hay otra". Y ante estos trascendidos de crisis, agregó entre risas: "Igual nos separaron 20 veces y también me inventaron 20 embarazos, así que todo puede pasar. Y el que fue real no lo sabían, se enteraron después".

"Crisis como crisis no tuvimos, peleas normales si", afirmó Viciconte. Y explicó por qué no se los ve a los dos juntos en la casa que están construyendo: "Ella puede ir a un horario a la casa y yo en otro", sostuvo Poroto.

nicole neumann fabian cubero mica viciconte.jpg

Y en cuanto a la guerra en la Justicia con Nicole Neumann, madre de sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, el ex futbolista se mostró confiado en que en febrero, cuando finalice la feria judicial, se acelerará todo.

"Eso está todo encaminado, hay feria pero cuando empiece febrero a lo habitual empezaremos con las presentaciones que hay que hacer. Estoy tranquilo, pero la situación está igual. Esperemos que haya acuerdo. Ahora en febrero van a mejorar las cosas", se mostró esperanzado Fabián Cubero.

fabian cubero mica viciconte.jpg

Y consultado sobre la relación de sus hijas con la madre, Cubero explicó: "Ese es un tema privado que prefiero no hablarlo". Y Mica Viciconte cerró: "Para mí depende mucho de la Justicia, siempre digo que lamentablemente la Justicia en este país es lenta y hay veces que hay que tener mucha paciencia. Hay que esperar".