El increíble episodio de Diego Leuco en los Premios Gardel 2024 que se volvió viral: video

Leuco apareció en escena con lentes de sol para acompañar a los integrantes de Los del Espacio y generó gran impacto al ser tan igual al productor.

"Primero que nada, gracias a Big One, el productor de la canción, que lo tenemos acá. La rompió toda, sin él no sería posible...", expresó Lit Killah siguiéndole el juego al periodista, ya que Big One trabaja con los jóvenes cantantes.

Leuco se río y siguió en el escenario como si nada en un momento que se volvió viral en las redes, en una fiesta de la música que tuvo lugar en el Movistar Arena donde el grupo Miranda! se quedó con el galardón de oro.

El día que Diego Leuco y Big One estuvieron juntos en un programa

En 2023, Big One visitó los estudios de Luzu TV y protagonizó un divertido momento junto al conductor Diego Leuco por el gran parecido físico que los une.

"Son iguales, mal. Rompieron la matrix. Son muy parecidos", se sorprendieron los compañeros del conductor ante la presencia del productor

Ahí, Diego Leuco contó que una vez hasta su madre le envió una foto pensando que era él cuando en realidad se trataba de Big One y contó que en la calle a veces lo confundieron con el productor musical.