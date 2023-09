El increíble video de Antonela Roccuzzo cantando como Tini Stoessel y a puro baile con Rodrigo de Paul

Embed

Los hinchas de Messi estallaron al ver esta particular animación que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En el material se escucha la voz de Tini pero en las imágenes se montó el rostro de Roccuzzo.

En el video se ve a Antonela bailando con de Paul y se sumó al video a Lionel Messi y hasta aparece otro integrante de La Scaloneta, Enzo Fernández. Este “deep fake” recorrió el mundo y se llevó miles de likes en las redes.

Cabe recordar que Messi y de Paul son grandes amigos y tienen un gran vínculo que se consolidó en estos años que compartieron juntos la Selección Argentina.

Migue Granados contó la actitud de Antonela Roccuzzo que le dio miedo tras la nota a Messi

Migue Granados entrevistó a Lionel Messi en la intimidad de su casa en Miami en una distendida charla que tuvo gran repercusión para su plataforma de streaming Olga.

El capitán de la Selección Argentina y del Inter Miami habló de varios temas de la vida cotidiana en una charla en su living, en un video con millones de reproducciones en Youtube.

Lo cierto es que el conductor reveló la actitud que lo "asustó" de Antonela Roccuzzo que tuvo con él tras la entrevista al mejor jugador del mundo.

Luego de grabar la nota, Migue contó que Antonela empezó a seguirlo en Instagram, una actitud que, con mucho humor, confesó que lo dejó inquieto.

“Anto (Roccuzzo) me empezó a seguir y me dio miedo, viste, porque es como que yo (me tomo) una Andina... y si hay algo que no tengo es códigos”, dijo el humorista con su estilo.

Y luego, Migue Granados habló del look de la madre de Thiago, Mateo y Ciro durante la entrevista a Messi: “Estaba vestida como la Cenicienta a las 6 de la tarde”, reveló.