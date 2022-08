El inesperado comentario de Cande Tinelli a Coti Sorokin en Canta Conmigo Ahora dirigido a Marcelo Tinelli

Coti en CCA.JPG Anoche Coti Sorokin sorprendió cantando Color Esperanza en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

Pero cuando el conductor le dio el pie -en un claro guiño interno- a su hija, a Coti Sorokin se le escapó un "Mi amor", a lo que Cande Tinelli le puso los puntos: "¿Qué dice? Desubicado. No, cualquiera. Estoy con mi viejo acá al lado, nada que ver". Y tras asegurar "La afinación no me mató. Sos muy desafinado".

Tinelli y Cande en la tribuna CCA.JPG Marcelo Tinelli y su hija, Cande Tinelli, desde la tribuna mientras Coti Sorokin interpreta Color Esperanza en Canta Conmigo Ahora (El Trece).

En tanto ya hacia el final de su comentario, la hija de Marcelo Tinelli de repente disparó un tiro por elevación hacia su padre y su pareja en una sola frase más que picante. "Muchas suerte y espero que tu suegro te garpe el casorio. Ojalá", deslizó pícara la cantante, ante la sorpresa del cabezón . Y como si ya lo vinieran hablando desde hace tiempo, Coti Sorokin no dudó en acotar: "Sí, yo espero lo mismo". ¿Habrá novedades al respecto próximamente? Lo cierto es que en ese momento, el conductor de Canta Conmigo Ahora no se dio por aludido.

Embed

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

Las picantes confesiones de Cande Tinelli antes de debutar en Canta Conmigo Ahora junto a su padre, Marcelo Tinelli

La más rebelde de los cinco hijos de Marcelo Tinelli quizás, ella ha sabido hacer su camino como influencer intentando despegarse de apellido paterno con su Lelé, pero todos la conocen desde que nació indudablemente como Cande Tinelli. Y tras una adolescencia tal vez algo más compleja que la del resto por la involuntaria exposición pública, ahora aceptó el reto familiar de sumarse a Canta Conmigo Ahora, el nuevo formato televisivo que marcó la vuelta del cabezón a la pantalla chica en la pantalla de El Trece.

Así, fiel a su sinceridad brutal, horas antes del debut del programa en julio pasado Cande Tinelli se animó a interactuar con sus seguidores virtuales respondiendo consultas desde sus historias de Instagram. "Estoy aburrida, pregunten cosas pero no sean de los tatuajes pliz" anunció la it girl y comenzó a contestar los más variados temas. Ante la consulta sobre si tiene nervios por su debut, confesó "Sí. Y mucha ansiedad por ver los memes que me van a hacer", mientras que sobre lo que le gusta hacer confió "Pintar, montar, estar al aire libre, viajar. Todo menos laburar, digamos".

cande tinelli historias 1.jpg

Claro que en materia amorosa aseguró jocosa que lo que más la enamora de Coti, su pareja, es "Su olor a pata" aclarando luego "No, posta hablando en serio: todo". Y en cuanto a si le gustaría ser madre la joven de 31 años admitió "Sí, pero no ahora". Y como para matizar, cuando la invitaron desde algún restó preguntándole cuándo iría, Cande Tinelli se despachó repreguntando "¿De canje? Yendo".

cande tinelli historias 2.jpg

En tanto, entre las preguntas sobre su imagen, aseguró irónica tener "359" cirugías hechas, al tiempo que ante la consulta sobre su peso, la hija de Marcelo Tinelli respondió con una foto con cara de asco y escribió "No me peso hace siglos". Por último, sobre qué siente cuando se va de viaje, Cande se explayó al asegurar "Siento principalmente mucha Libertad. Puedo vivir una vida normal y sin miedo. Poder hacer cosas que acá casi no hago, como por ejemplo caminar por la calle en cualquier horario...", marcando así su clara opinión sobre la situación sociopolítica de Argentina.