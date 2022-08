Canta Conmigo Ahora: Gladys La Bomba Tucumana confesó hace cuánto quiere ser la novia de Marcelo Tinelli

“Te traje sorrentinos. Dos minutos de microondas y ya están. La especialidad de mis nietos: albóndigas”, dijo la mujer.

A lo que Gladys cuando tuvo la palabra explicó: “Bueno, yo quería decirle una cosita a toda la gente que intente conquistarte por el estómago”.

“Yo te voy a hacer empanadas tucumanas, ñoquis, tamales, locro, guiso… ¿Qué más querés?”, le dijo La Bomba a Marcelo Tinelli.

A lo que el conductor expresó: "¿Pero vos tenés alguna intención de conquistarme?". “¡Pero por supuesto! ¡Hace 30 años! ¡Basta! ¡Se acabó!”, acotó la cantante.

“¿Pero no estabas en pareja vos?”, le dijo Tinelli, dejando en offside y sin respuesta alguna a la artista tropical.

Las emotivas palabras de Marcelo Tinelli al Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora

Otro emocionante momento en el programa que conduce Marcelo Tinelli. Fue cuando el Puma Rodríguez interpretó su famoso hit Agárrense de las manos y el conductor se ubicó como parte del numeroso jurado y después le dedicó unas sentidas palabras al artista.

“La verdad es que lo que transmitiste fue maravilloso. Para mí, es tener un maestro acá adelante y verte como jurado y creo que para todos es inspirador. Sos una persona con una juventud eterna, un amor increíble y cada palabra tuya es certera, la adecuada, la justa y la correcta", comenzó Marcelo Tinelli.

Y agregó: "No tengo más que palabras de agradecimiento. Que estés integrando el jurado es un enorme honor para todos nosotros. Sos un ejemplo y aprendo en cada momento al lado tuyo”.

A lo que el Puma Rodríguez expresó: “Después de lo que me pasó, que casi me voy del cuerpo, decidí aprovechar cada instante de mi vida y dar todo el amor y el cariño a cualquier persona. Me satisface poder dar un rato de felicidad a la gente. Tenía tiempo que no me divertía así como en este programa, hay muchas cosas que me llegan al corazón”.