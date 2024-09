El inesperado comunicado de Alex Caniggia y Furia sobre su programa de streaming: "Argentina nos queda..."

Embed

En tanto, al tomar la palabra, Alex aseguró: “No se vienen cosas nacionales, se vienen cosas internacionales, en euros, otro nivel, los que pueden pagar, porque hoy la Argentina nos queda chico”.

“Les quiero dar las gracias nuevamente por mirarnos, por bancarnos estos dos meses, nos estamos viendo y un aplauso para Toda!. Hermana mía, te quiero, somos amigos”, sumó el mellizo Caniggia mientras que la ex GH le devolvió la gentileza.

“Un gusto haberte conocido, sos el uno posta. A la gilada ni cabida, mirala siempre desde arriba”, repitió su típica frase Furia, y antes de concluir el ciclo de streaming, los dos gritaron al unísono, haciendo gala de sus habituales y polémicos modos: “La gilada... ¡que la chupen! ¡Chau putos mala leche!”.

Yanina Latorre estalló contra Alex Caniggia y Furia: "Dejen de llevarlos a los medios"

No es la primera vez que Yanina Latorre y Alex Caniggia protagonizan un cruce, y es que esta vez, la panelista no pudo contener su enojo y decidió hacer un descargo contra el hijo de Mariana Nannis y Furia Scaglione por una actitud que tuvieron en su programa de streaming.

Lo cierto es que en uno de sus programas de Toda (Carajo Tv) a fines de agosto pasado, Alex y Furia se rieron de un video donde aparecía una persona con problemas de salud mental , y fueron duramente criticados por sus repudiables comentarios.

“Se estaban riendo de una persona con problemas de salud mental a la que estaban grabando en la calle, pasaban el video y se burlaban. Decí que Melina De Piano tuvo la coherencia de frenarlos", manifestó Yanina Latorre en El Observador 107.9.

Y continuó: “Ella decía que una cosa es el humor y otra la violencia. Es violencia reírse de una persona enferma y pedirle a la gente que la bardee en redes. Por favor, les pido a los productores y a la gente, dejen de llevarlos a los medios, realmente no le suman a nadie".

"Logran visibilización pero no por talento o por algo bueno, sino por el morbo de ver a dos chicos a los que no les cierra la cabeza. Son los bolu... del día y ella, para colmo, fue declarada persona no grata en Uruguay", concluyó.