Furia debutó como coconductora en el programa de Alex Caniggia y aclaró si estará en el Cantando 2024

Caniggia anunció la incorporación de Furia en reemplazo del periodista Tomás Díaz Cueto como si fuese el presidente de un club: “Hoy le decimos adiós como jugador de fútbol, pero siempre será parte de nuestra familia. ¡Gracias, putete, por todo lo que has dado! Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa”.

“Ahora, con gran entusiasmo, le damos la bienvenida a nuestro fichaje estrella del Club Real Carajo: ¡Furia!”, expresó el conductor.

De esta manera, Furia, que ya había entablado un buen vínculo con Caniggia cuando fue al programa en calidad de invitada, hizo su ingreso y manifestó su felicidad por esta nueva etapa en su carrera: “Siempre que vine acá me sentí re bien. El equipo que hay detrás de cámara también la rompe y se anima a hacer cosas que no muchos se animan. Es un lugar único e inigualable. Siempre dije que el universo me iba a poner en el lugar correcto, y el universo me dijo ‘acá’. Tuve muchas propuestas, pero no me veo en cualquier lugar. Así que esto es lo correcto”.

Asimismo, se refirió a los rumores sobre su posible participación en el Cantando 2024: “No fui convocada para algo que tenga que ver con cantar. Me mandaron algunas cosas que son fakes… Cuando se hace una propuesta importante te convoca gente importante”.

“Creo que cumplí un rol en la tele y di un montón, por eso en este momento quiero dar algo para mí y no creo que la tele sea un lugar para eso porque no me gusta el chimento y todo eso. Si en algún momento la tele cambia y es más humana y amena, estaría copado”, señaló.

Furia de Gran Hermano mete presión para el Cantando 2024: el video que se volvió viral y enloqueció a sus fans

En los últimos días, Ángel de Brito fue adelantando en el ciclo LAM, América Tv, el borrador de las figuras que están en carpeta para integrar la nómina del Cantando 2024.

"Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero", fueron los nombres de los ex participantes del reality Gran Hermano que dio el conductor que están siendo considerados para sumarse al certamen.

"La Tora (Lucila Villar) me dicen que está cerrada para Gran Hermano 2025", aclaró Ángel de Brito sobre el futuro televisivo de otra ex GH.

Lo cierto es que en medio de que su nombre suena fuerte para estar en el Cantando 2024, Juliana Furia Scaglione compartió un video en las redes sociales que se volvió viral e ilusionó a su fandom.

En el mismo se la puede ver con una peluca cantando el clásico de Queen, The Show Must Go On, y su entonación del tema de la icónica banda que lideró Freddie Mercury emocionó a todos sus seguidores.

Al escucharla, los fanáticos de la tatuada hacen fuerza para que finalmente la polémica ex GH pueda estar en la próxima edición del Cantando. Veremos qué sucede.