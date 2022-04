El inesperado cruce entre Ángel de Brito y Andrea Taboada en LAM

"No se hagan las vivas. Vos también lo hiciste Andrea no te hagas la tonta", disparó el conductor de LAM. "No, perdóname, mientras estaba en el program a a una compañera, jamás", respondió Andrea Taboada.

"Nunca, jamás lo hice. Ahí no te lo voy a permitir, Ángel de Brito", siguió diciendo la panelista. "Andrea, no seas caradura. Yo te he visto tuitear en contra de tus compañeras, como ahora le están criticando a ella (Estefanía)", contesto Ángel.

"No en el programa. Las diferencias que tuve con la señora Latorre fue de frente. Nunca agarré el Twitter mientras yo estaba discutiendo con alguien", refutó Taboada.

"¿Nunca bardeaste a una compañera?, indagó de Brito. "Mientras iba el programa, no", respondió la angelita.

Las primeras imágenes de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, que confirman el romance

Este lunes en LAM (América TV), Ángel de Brito mostró al aire las imágenes que confirman el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.

La cantante y el futbolista fueron fotografiados en Ibiza, donde estuvieron el fin de semana, a puro amor y relax.

Tini y Rodrigo fueron retratados en Nassau Beach Club, un exclusivo all inclusive en ese destino.

El conductor de LAM compartió distintas imágenes de la estadía de la intérprete de "Miénteme" y el futbolista en Ibiza: caminaron de la mano, almorzaron en la playa y se mostraron muy apasionados.

"Un paparazzi los siguió mucho tiempo. Viajaron con un grupo de amigos, pero después estuvieron solos", precisó Ángel.

Estefi Berardi comentó que TIni y De Paul estuvieron comiendo en un restaurante, almorzando. "Fueron a comer a Cala Bassa Beach Club. Estuvieron tomando un trago", añadió la panelista.

Todo parece indicar que los protagonista de esta historia ya no tienen intenciones de ocultarse y están dispuestos a vivir su amor libremente.