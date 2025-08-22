A24.com

La bomba de Pepe Ochoa: un famoso periodista deportivo dejó a su joven novia y busca reconciliarse con su exmujer

Pepe Ochoa confirmó este viernes la separación de un famoso periodista deportivo y su joven novia de 24 años. Los motivos de la ruptura.

22 ago 2025, 21:27
Este viernes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa -quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción- sorprendió al confirmar la separación de un reconocido periodista deportivo. El productor lanzó una serie de pistas enigmáticas que generaron expectativa entre las panelistas: "Él es el famoso"; "La novia era aspirante a ser famosa"; "Segundo hervor"; "Talento deportivo"; "No es jugador de fútbol".

Luego de mantener el misterio por unos minutos, Ochoa reveló el nombre detrás del enigmático: "Quien se separó de pareja de seis, siete meses es el periodista Walter Queijeiro. Tuvo un vínculo con una chica que estudiaba derecho, que era community manager".

El panelista también compartió detalles sobre los motivos de la ruptura. "Lo que me cuentan dentro del entorno de él es que ella empezó a mostrar un poco la hilacha, que quería ser parte de los medios, a él no le gustó", explicó.

Además, Ochoa reveló que tras la separación, Walter habría reflexionado sobre su pasado sentimental. "Cuando se peleó, Walter se dio cuenta de que dejó su historia con Andrea atrás por esta relación y ahora vuelve a intentar reconquistar a Andrea", comentó, haciendo referencia a Andrea Rivoira, su exesposa y madre de sus dos hijas, con quien compartió más de veinte años de vida en común.

Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación parece lejana. "Andrea, bajo ningún punto de vista, quiere abrir las puertas", remarcó el comunicador.

