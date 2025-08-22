La bomba de Pepe Ochoa: un famoso periodista deportivo dejó a su joven novia y busca reconciliarse con su exmujer

Sin embargo, la posibilidad de una reconciliación parece lejana. "Andrea, bajo ningún punto de vista, quiere abrir las puertas", remarcó el comunicador.

Pepe Ochoa confirmó el romance entre un famoso jugador de Boca Juniors y la nieta de una diva de la televisión

El último martes Pepe Ochoa confirmó en LAM (América TV) un romance que venía circulando como rumor desde hacía varias semanas. Se trata de una modelo, nieta de una figura icónica de la televisión argentina, que estaría en pareja con un futbolista de Boca Juniors.

Durante el programa, el panelista lanzó una serie de pistas que despertaron la curiosidad de las angelitas: "Ella, famosa. Él, famoso"; "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo"; "No es mediática, pero no la conocemos por su talento"; "Él es muy famoso por su talento, ella, por su familia"; "Él, tope de gama, jugador de fútbol"; "Ella, modelo".

Ochoa explicó que el vínculo entre ambos no es reciente. “Viene de hace dos, tres meses. Rumores. Lo venimos siguiendo, lo venimos investigando y ayer van a un bar muy conocido”, relató, dando a entender que el romance ya tiene historia.

Según el periodista, la pareja fue vista en una salida que dejó poco margen para la duda. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, agregó, confirmando que el encuentro fue público y notorio.

Finalmente, Ochoa reveló los nombres detrás del enigmático: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.