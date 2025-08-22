La certera reacción de Sabrina Rojas contra Wanda Nara al contar del supuesto embarazo de la China Suárez

Embed

"Este informe lo que queriamos rescatar es que ella da de una manera muy conchu.., muy conchu.., la noticia de que están embarazados", comentó sin filtros la conductora.

Y agregó picante: "Ella dice 'yo no voy a hablar de cosas que no me pertenecen' Pero el embarazo es lo que menos te pertenece ¡y lo acabás de contar! ¿Sabés cómo deben estar en Turquía, no? Sacados".

"Yo le creo a Wanda cuando dice que Icardi la llama", observó Tartu. A lo que su compañera en la conducción aseguró: "Yo también le creo". Y él agregó: "Esa conversación se la creo y por ahí le tiró por la cabeza 'voy a tener un hijo con la China Suárez'”.

A lo que Sabrina Rojas cerró: "Yo también lo creo. Me pongo un poco serio y siempre pienso en los niños y lo único que pienso es en esas niñas que no pueden ver a su papá y que dentro de poco, si es verdad lo que dice Wanda, papá está teniendo otra hija, qué duro".

sabrina rojas paso en america

El insólito término que la abogada de Mauro Icardi mandó a que él busque en Google apenas agarró su defensa

Lara Piro habló con Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda (América Tv) tras las fuertísimas acusaciones de Wanda Nara contra Mauro Icardi y dio su visión del conflicto que no cesa.

“La publicidad del maní de Wanda es un horror porque después lo trata de violento, por eso es desprolija y no se le cree nada”, comentó la conductora en referencia a la movida de prensa que hizo Wanda con una popular marca de ese producto para dejar mal parado a su expareja, y aprovechar para facturar.

Fue allí que Lara Piro hizo una sorpresiva confesión sobre el estado anímico que tenía Mauro Icardi cuando, junto a su colega Elba Marcovecchio, se hizo cargo de la defensa del delantero del Galatasaray.

“Sabés que yo cuando tomé la defensa de Mauro, y no creo que se ofenda si cuento esto, en un momento lo he mandado a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia”, reveló.

Al tiempo que, en vista de los actuales acontecimientos, Lara Piro fue contundente en la defensa de su cliente y mucho más con el drástico mensaje destinado a la mediática.

“Hoy la mando a la señora Wanda Nara a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no quiso, dijo que no quería volver y salvar esa familia, no quiso volver, ¡pues señora suelte o vaya a terapia!”, finalizó la letrada.