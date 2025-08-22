La insólita palabra que Mauro Icardi tuvo que buscar en Google por consejo de su abogada: "No conocí un hombre que..."

Fue allí que Piro hizo una sorpresiva confesión sobre el estado anímico que tenía Mauro Icardi cuando, junto a Elba Marcovecchio, se hizo cargo de la defensa del delantero del Galatasaray. “Sabés que yo cuando tomé la defensa de Mauro, y no creo que se ofenda si cuento esto, en un momento lo he mandado a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia”, reveló.

Al tiempo que, en vista de los actuales acontecimientos, Lara Piro fue contundente en la defensa de su cliente y mucho más con el drástico mensaje destinado a la mediática: “Hoy la mando a la señora Wanda Nara a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no quiso, dijo que no quería volver y salvar esa familia, no quiso volver, ¡pues señora suelte o vaya a terapia!”, concluyó cortante.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

Tras los recientes dichos de Wanda Nara sobre su conflicto con Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló este jueves en LAM (América TV) información exclusiva luego de mantener comunicación directa con la mediática.

“Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa. Pero hay también un tema penal, que va por otro carril”, comenzó explicando la periodista. En ese sentido, adelantó que esta semana se ampliarán las declaraciones judiciales por hechos de violencia.

Uno de los aspectos más sensibles involucra a las hijas de Wanda. “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”, afirmó Ubfal.

Además, la periodista leyó un mensaje que recibió directamente de Wanda: “Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última fue en presencia de mis hijos”.

Según Ubfal, actualmente existen seis causas judiciales en curso contra Icardi. “Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos”, remarcó la comunicadora.

Wanda, por su parte, detalló en otro mensaje: “La violencia fue acá, en la Argentina, y hay muchos chats con pruebas de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia, y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado”.