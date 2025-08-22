A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SIN FILTRO

La insólita palabra que Mauro Icardi tuvo que buscar en Google por consejo de su abogada: "No conocí un hombre que..."

Lara Piro habló con Yanina Latorre en SQP tras las fuertísimas acusaciones de Wanda Nara contra su cliente, Mauro Icardi, tildándolo de violento y comparándose con el caso de Julieta Prandi. Allí reveló el estado anímico del futbolista.

22 ago 2025, 08:41
La insólita palabra que Mauro Icardi tuvo que buscar en Google por consejo de su abogada: No conocí un hombre que...
La insólita palabra que Mauro Icardi tuvo que buscar en Google por consejo de su abogada: No conocí un hombre que...

La insólita palabra que Mauro Icardi tuvo que buscar en Google por consejo de su abogada: "No conocí un hombre que..."

Las recientes declaraciones de Wanda Nara en Ezeiza al llegar al país de uno de sus tantos viajes al exterior, donde acusó a Mauro Icardi de haber ejercido violencia física, emocional y sexual contra ella además de deslizar que la China Suárez podría estar embarazada -algo que rápidamente fue desmentido-, hizo que las abogadas del futbolista salieran en su defensa públicamente.

Así es que Lara Piro habló con Yanina Latorre en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV), en el que cuestionó severamente la intención de la mayor de las Nara al compararse con la situación de Julieta Prandi, cuyo exmarido -Claudio Contardi- días pasados fue condenado por la Justicia a 19 años de prisión por abuso sexual, entre otros delitos comprobados.

Leé también

Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

wanda nara denuncio violencia sexual y fisica de mauro icardi: hay...

En ese contexto, la letrada del futbolista aseguró que en realidad la violenta en Wanda, así como tildó de recurso desesperado el haberse quebrado en medio de una nota televisiva para perjudicar al padre de sus hijas, y recordó junto a la conductora la sospecha de que haya sido justamente ella quien habría filtrado el video íntimo de Mauro semanas atrás.

Embed

“La publicidad del maní de Wanda es un horror porque después lo trata de violento, por eso es desprolija y no se le cree nada”, comentó Yanina, en clara referencia a la movida de prensa que hizo Wanda con una popular marca de ese producto para dejar mal parado a su expareja, y aprovechar para facturar.

Fue allí que Piro hizo una sorpresiva confesión sobre el estado anímico que tenía Mauro Icardi cuando, junto a Elba Marcovecchio, se hizo cargo de la defensa del delantero del Galatasaray. “Sabés que yo cuando tomé la defensa de Mauro, y no creo que se ofenda si cuento esto, en un momento lo he mandado a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no conocí un hombre que se haya humillado tanto en su vida para salvar a su familia”, reveló.

Al tiempo que, en vista de los actuales acontecimientos, Lara Piro fue contundente en la defensa de su cliente y mucho más con el drástico mensaje destinado a la mediática: “Hoy la mando a la señora Wanda Nara a googlear la palabra ‘dignidad’ porque no quiso, dijo que no quería volver y salvar esa familia, no quiso volver, ¡pues señora suelte o vaya a terapia!”, concluyó cortante.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por qué Wanda Nara denunció violencia sexual y física de Mauro Icardi: "Hay..."

Tras los recientes dichos de Wanda Nara sobre su conflicto con Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló este jueves en LAM (América TV) información exclusiva luego de mantener comunicación directa con la mediática.

“Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa. Pero hay también un tema penal, que va por otro carril”, comenzó explicando la periodista. En ese sentido, adelantó que esta semana se ampliarán las declaraciones judiciales por hechos de violencia.

Uno de los aspectos más sensibles involucra a las hijas de Wanda. “Las nenas van a tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas”, afirmó Ubfal.

Embed

Además, la periodista leyó un mensaje que recibió directamente de Wanda: “Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció. Un colegio no se presta a algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última fue en presencia de mis hijos”.

Según Ubfal, actualmente existen seis causas judiciales en curso contra Icardi. “Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos”, remarcó la comunicadora.

Wanda, por su parte, detalló en otro mensaje: “La violencia fue acá, en la Argentina, y hay muchos chats con pruebas de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia, y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado”.

wanda y mauro icardi

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Mauro Icardi Lara Piro Wanda Nara

Lo más visto