El inesperado elogio de Yanina Latorre a Wanda Nara: "Te recibe con..."

También destacó la educación y los modales de los hijos de Wanda. “Los hijos son impecables. La gente tiende a pensar que los famosos que están en la tele o que tienen plata o la que se arregla son malas madres, no tiene nada que ver con el físico de una", sostuvo. "Eso me revienta. Parece que si vas al gimnasio no sos intelectual", agregó.

Inmediatamente, Yanina nombró a Jimena Barón y comentó que las feministas habían dicho de 'La Cobra' que no podía pertenecer a ese colectivo por tener un cuerpo hegemónico. "A mí me parece super inteligente Jimena Barón", señaló la madre de Lola Latorre.

"Después podés estar de acuerdo o no con lo que dice, pero es super inteligente, solo que cometió errores como todos”, cerró la comunicadora.

Yanina Latorre reveló que Diego Latorre la privó de ganar 100 mil dólares: el increíble pase de facturas

Yanina Latorre recordó en el canal de streaming Bondi cuando Diego Latorre no la dejó ganar una verdadera fortuna y se dio un increíble pase de facturas en pleno aire entre los dos.

La panelista de LAM, América Tv, recordó cuando años atrás recibió una propuesta para realizar una jugada producción de fotos para la revista Playboy.

La increíble suma de dinero que le habían ofrecido era de 100 mil dólares y ella contó que no aceptó ya que el ex futbolista se negó a que lo hiciera.

"¿Te acordas cuando me ofrecieron hacer Playboy y me dijiste que no? Y me daban buena guita...", comenzó explicando Yanina Latorre ante la atenta mirada de su marido.

"En un momento cuando en este país se ganaba plata me ofrecieron como 100 mil dólares y este hijo de pu... (señalando a su marido) no me dejó, te lo juro", agregó fiel a su estilo.

A lo que Diego Latorre reaccionó con sorpresa por el monto que le habían propuesto para ese trabajo: "¿100 luquitas eran? ¿No se puede volver el tiempo atrás no? ¿Es imposible?", dijo asombrado.

Y la panelista explicó: "Yo era sometida, cuando era chica era medio pelo.... Ahora no te preguntaría. Igual no sé si la hago ahora".

En tanto, estaba presente Diego, hijo de la pareja, quien al ser consultado por este tema comentó con humor: "Por 100 lucas la saco yo la foto".