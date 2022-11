El inesperado encuentro de Claudia Villafañe con una ex de Diego Maradona

En diálogo con Intrusos, Claudia se refirió al encuentro con la integrante del dúo Pimpinela. "La saludé a Lucía como a mucha gente. ¡Todo bien! ¡No soy rencorosa!", dijo la ex mujer del astro del fútbol.

Lucía también habló con el ciclo de América TV luego de saludar a mamá de Dalma y Gianinna: "Nunca hubo ningún rencor. Que no hayamos hablando las dos no significa que las dos no sepamos la realidad de la historia. Respetamos esa historia, que quedó en un lugar preservado y cuidado".

Por último, la hermana de Joaquín Galán recordó un gesto noble de la ex mujer del Diez. "Cuando falleció mi mamá, fue una de las primeras en mandar un mensaje. Y yo también siempre traté de estar cuando Diego estaba mal", cerró.

Claudia Villafañe, con todo contra Mario Baudry: "Casi rompo la TV cuando lo vi"

En una nota con Jorge Rial, el abogado Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda, lanzó fuertes dichos contra la mamá de Dalma y Gianinna, Claudia Villafañe. El letrado afirmó que la empresaria tiene un vínculo muy cercano con Sebastián Baglietto, el administrador de la herencia de El Diez.

"Las cosas que no se hicieron fueron por un pedido de Claudia al Baglietto. Ella es amiga y socia de Gabriela Galaretto, la pareja del administrador", expresó Baudy.

El letrado deslizó que la mamá de Dalma y Gianinna habría tenido que ver con el faltante de suma importante de dinero. "Nosotros (en referencia a Dieguito Fernando y Verónica Ojeda) nos enteramos que faltaban 2 millones de dólares de una cuenta que tenía Diego en Suiza. Eso ocurrió hace un año y a nosotros nos lo informaron hace dos meses", sentenció.

Claudia Villafañe rompió el silencio en LAM (América TV) tras los dichos de Mario Baudry. "Me da mucha bronca todo esto. Casi rompo la tele de la bronca cuando lo vi (a Baudry)", exclamó la empresaria.

La mamá de Dalma y Gianinna anticipó que iniciará una demanda contra la pareja de Verónica Ojeda. "Voy a tratar de resolver todo en la justicia. Lo que diga de mí que lo demuestre, que me diga de dónde lo sacó", añadió.

Villafañe remarcó que se sorprendió al escuchar a Baudry porque todos los herederos habían estado de acuerdo en contratar a Sebastián Baglietto como administrador. "Los cinco herederos aceptaron a Baglietto", sentenció.