La reacción de Claudia Villafañe por la canción de Jimena Barón sobre Gianinna Maradona

“No voy a opinar de nada, besos a todos. Chicos, chau”, dijo al principio caminando veloz rumbo al auto. Y luego remarcó: “No es que no quiera hablar con vos, no quiera hablar con nadie. No voy a hablar del tema”.

Sobre la respuesta de Gianinna vía Instagram sobre la canción, comentó: “No lo vi, la verdad que no. No tengo tanto tiempo de ver tanto el Instagram. Me encanta chusmear, como a todos, pero no tengo tiempo”.

Y en cuanto a la polémica que planteó Verónica Ojeda de un mural en Canning en homenaje a Diego Maradona, que tildó de "comercial" apuntando a ella y sus hijas, Claudia Villafañe explicó: "Que lo demuestre que es comercial, hay 70 murales de Diego por todos lados, yo agradezco en nombre de mis hijas que la gente quiera hacer murales por todos lados".

La reacción de Gianinna Maradona al tema que le dedicó Jimena Barón

Jimena Barón volvió a la música y presentó su nuevo trabajo, el sencillo La araña, un tema que habla sobre la traición de una amiga que se quedó con su pareja. Todo, entonces, iba dedicado a Gianinna Maradona y su comportamiento con Daniel Osvaldo.

Pese a que Jimena no hace referencia directa a la hija del 10 pero toda la historia hace pensar en ellos, ya que eran buenas amigas, pero cuando la actriz se separó del ex futbolista -pro primera vez, cuando él llegó al país para jugar en Boca- ellas dejaron de serlo y, al tiempo, Gianinna comenzó una relación con él.

Tras el lanzamiento del tema, la hermana de Dalma Maradona compartió un sugestivo posteo en sus historias de Instagram con un tema de Don Osvaldo que hace pensar que es la respuesta a esa dedicatoria.

El tema Primeras piedras dice: "Mucho mejor es tirar tiros para afuera que mirarse para adentro" y "Pertenezco al club de las primeras piedras, así cubro mis miserias y vergüenzas".