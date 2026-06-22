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Nigro desató la furia por un comentario sobre Messi en Gran Hermano: "Expulsión por antipatria"

Tras su comentario sobre Messi en Gran Hermano, Nigro generó fuerte repudio en redes y los usuarios pidieron su expulsión.

22 jun 2026, 19:10
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nigro, messi
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Gran Hermano nació como un formato donde el aislamiento era la clave del juego. Sin embargo, en esta edición de Generación Dorada y en algunas anteriores, esa regla se flexibilizó: los participantes entran y salen con frecuencia y hasta tienen permitido ver los partidos del Mundial.

Durante el encuentro entre Argentina y Austria, que terminó con el triunfo de la albiceleste por 2 a 0 gracias a los goles de Lionel Messi, la polémica se instaló en la casa. Nigro, uno de los nuevos jugadores, lanzó un comentario que desató la furia en redes sociales: "Es una verga Messi", dijo, mientras todos los participantes seguían atentos la transmisión.

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La reacción virtual fue inmediata y lapidaria. “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero, hijo de mil puta”; “Después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”; “No tiene ni una virtud el mugriento ese”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X.

Otros usuarios recordaron actitudes previas del participante y sumaron críticas: “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto... qué le pasa al pendejo envidioso ese... los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH”; “Pero qué le pasa a este pibe, la verdad no sé por qué está ahí y por quién”; “Tiene que ser el próximo en salir sí o sí”.

El episodio dejó en claro que cada palabra dentro de la casa puede tener un eco enorme afuera, y que las redes sociales no perdonan cuando se trata de figuras como Messi, ídolo indiscutido para los hinchas argentinos.

Cómo fue la furiosa reacción de Santiago del Moro contra Nigro en Gran Hermano

Nigro volvió a quedar en el centro de la escena dentro de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Esta vez, el cruce fue con Santiago del Moro, quien perdió la calma frente a una contestación del participante y lo detuvo de manera tajante delante de todos.

"¿Nigro, cómo estás vos?", le preguntó el conductor. El joven intentó mostrarse relajado: "Muy tranqui Santi, la verdad es que...". Sin embargo, Del Moro lo interrumpió molesto: "No me digas tranqui, no, no, tranqui no". Nigro insistió: "Sí, pero estoy tranquilo, la verdad", y el presentador retrucó: "Ahí podés estar bien, más o menos, tranqui no".

La tensión creció cuando Nigro admitió: "Tengo mucha bronca por lo que pasó ayer, pero nada, ya está". Del Moro quiso profundizar y lo animó a contar más: "¿Qué te pasó ayer? Contame". El participante explicó: "Para mí, como dijo Sol, que se cagaba de risa, que no había hecho complot, para mí hubo complot. Y nada, también por ahí me molestó, como dijo Ale, la jugada de Cola. No entiendo la jugada, pero bueno, son cosas que pasan y es un juego, ya está".

En medio de ese ida y vuelta, Campanita se metió con un comentario irónico: "Es que no tiene bronca de nada por él, porque él viene aquí para estar de vacaciones. Entonces no le pasa nada, está todo el día tomando mate, jijiji, jajaja. Tiene bronca por cosas de otras personas".

Nigro no tardó en reaccionar y respondió con firmeza: "Campanita, ya se terminó el personaje. Se te acabó el personaje. No sabés qué hacer, no sabés qué hacer. Me tratás de planta y mirá quién es la planta".

     

 

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