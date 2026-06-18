La furiosa reacción de Nico Occhiato tras la falsa noticia de Flor Peña sobre el padre de Messi en Luzu

“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, publicó Occhiato, dejando asentada su posición frente a la polémica.

TW Nico Occhiato sobre fake padre de Leo Messi

Lejos de intentar suavizar la situación, el referente de Luzu TV fue más allá y anticipó que habrá consecuencias internas por el episodio, al considerar que se trató de un error de alta gravedad dentro del aire del canal.

“Corresponde una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible para mi forma de comunicar”, agregó el conductor, reforzando la idea de que el hecho será evaluado en profundidad.

La controversia se originó cuando comenzó a circular la versión falsa sobre el fallecimiento de Jorge Messi, en un contexto donde su estado de salud ya generaba preocupación. Sin embargo, con el paso de las horas, se confirmó que no existía ningún comunicado oficial que avalara dicha información.

La difusión del rumor provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron tanto la irresponsabilidad en la difusión como la falta de chequeo previo antes de comunicar un tema de tal sensibilidad. Finalmente, la propia familia Messi se vio obligada a emitir un comunicado para aclarar la situación y desmentir la versión viralizada.

comunicado familia Messi

Qué dijo Celia, la mamá de Messi, en medio del duro momento familiar

La figura de Celia Messi, madre de Lionel Messi, volvió a aparecer en el aire mediático a partir de un relato que hizo Mariana Brey durante su participación en el ciclo de Ángel de Brito en Bondi Live.

Todo se inició cuando un usuario del programa lanzó una consulta directa: “¿Hablaste con la mamá de Lio Messi?”. Frente a eso, el conductor respondió sin rodeos: “No, no hablé chicos”.

En ese contexto, Mariana Brey tomó la palabra y sorprendió al revelar su propio contacto con la madre del capitán argentino: “Hablé yo ayer, sí le mandé un mensaje, porque estaba tan emocionada que le escribí”, contó al aire.

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Luego, ante la repregunta de Ángel de Brito sobre la respuesta que había recibido, la periodista amplió el intercambio que mantuvo con Celia Messi apenas minutos después del triunfo de la Selección Argentina en el debut del Mundial 2026.

Según relató, la respuesta de la madre del futbolista fue inmediata: “Me contestó al toque, quedé sorpresa porque estaría ahí en la cancha. No, divina me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando”, explicó.

Finalmente, la panelista sumó más detalles de la charla informal que mantuvo con ella, dejando entrever el vínculo cercano que se generó: “Después charlamos un poquito más sobre mi familia porque quiere mucho a mis hijos, siempre me tiró una onda hermosa. Estaban felices, felices”, cerró.