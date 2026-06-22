Ángela Torres se cruzó en Luzu con Flor Jazmín con una dura advertencia sobre Nico Occhiato

"¿Daba que me cuenten al aire o daba que me cuenten antes para que yo esté preparada?", cuestionó al instante Ángela Torres. A lo que Flor Jazmín, un tanto sorprendida por la devolución de su compañera, le dijo entre risas: "Para mí al aire iba a ser re gracioso".

Sin embargo, manteniendo su postura inicial, la cantante le contestó a pura ironía y de manera picante: "Yo te voy a contar cuando lo encaren a Nico (por Nico Occhiato) también así te cagás de risa".

Ese tenso momento al aire que generó reacciones a pura risa en el estudio pero cierta incomodidad tuvo un enorme rebote en las redes entre los seguidores del programa de streaming.

"No le gustó, no le gustó...", coincidieron a carcajadas sus compañeros ante la reacción de Ángela Torres por el comentario de Flor Jazmín Peña.

El video de Flor Jazmín Peña tras el escándalo de Luzu que desató polémica.

Tras el escándalo en Luzu por la falsa noticia que Florencia Peña dio sobre el padre de Messi, un video de Flor Jazmín Peña y el equipo de Nadie Dice Nada en Miami despertó enormes críticas en las redes sociales.

A días del revuelo por la fake news, la pareja de Nico Occhiato compartió en su cuenta de TikTok un video junto a Momi Giardina, Juli Castro y Ángela Torres, donde se las ve bailando divertidas en la playa al ritmo de Fendi 2, la canción de Rakhim, Khim & ayv1o.

El clip fue grabado en Estados Unidos, donde el equipo se encuentra cubriendo el Mundial 2026. En otro contexto, podría haber pasado como un contenido descontracturado, pero la publicación llegó justo cuando el streaming atraviesa su momento más crítico, y eso generó un contraste difícil de ignorar.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y los comentarios fueron lapidarios: “Qué mal caen estas tilingas después de lo que pasó”, “Tienen que justificar la guita que les pagan las marcas por haberlas llevado a Miami”, “Fingiendo que pasó nada”, cuestionaron varios usuarios tras el reciente escándalo en Luzu.