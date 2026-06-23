Polémica: la jugada de Wanda Nara que dejó a Mauro Icardi sin poder volver a Turquía

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito este lunes en LAM (América TV). Allí explicó que la Justicia aceptó el planteo presentado por Rosenfeld y resolvió restringir la salida del país del futbolista. La determinación sorprendió porque llega después de semanas en las que el enfrentamiento mediático entre ambas partes parecía haber disminuido.

Desde el círculo cercano a Wanda sostienen que el objetivo de la medida es resguardar los derechos de las hijas que comparte con el delantero. Mientras tanto, la defensa de Icardi, encabezada por Elba Marcovecchio, avanzó rápidamente con un pedido de audiencia urgente para este martes, en un intento de destrabar el conflicto y encontrar una solución al planteo judicial.

Por otro lado, la periodista Naiara Vecchio aportó más detalles a través de sus redes sociales y reveló cómo habría recibido el jugador esta letal jugada de la madre de sus hijas. De acuerdo con su versión, la noticia generó un fuerte malestar en el entorno del deportista, ya que sus planes inmediatos contemplaban regresar a Turquía para sumarse a la pretemporada y avanzar con cuestiones relacionadas a su continuidad profesional.

“Primicia Causa Mauro Icardi y Wanda Nara: audiencia urgente mañana a las 11 am en Cámara pedida por Elba Marcovecchio para saldar deuda de alimentos”, escribió.

Así como luego amplió la información: “Marcovecchio se verá cara a cara con Ana Rosenfeld tras el pedido de la defensa de Wanda ante el juez Hagopian de prohibición de salida del país de Icardi. La justicia evalúa tratar a Mauro como cualquier ciudadano que no paga alimentos desde hace más de un año y medio”, detalló la periodista.

Cuál es la fuerte advertencia que Wanda Nara recibió sobre Martín Migueles

A principios de junio, Marina Calabró reveló en PrimiciasYa (América TV) detalles de las advertencias que estaría recibiendo Wanda Nara desde su entorno más cercano por su relación con Martín Migueles.

La periodista contó que varias personas de confianza de la empresaria observan con preocupación la cercanía del hombre. “A mí lo que me llama la atención es la presencia de Migueles en el entorno de Wanda porque ya no saben cómo advertirle de que se despegue”, expresó.

Además, mencionó una advertencia que habría llegado de parte de Claudia Ciardone, exnovia de Migueles. “Le mandó a decir a través de una amiga en común que tiene con Nora Colosimo: ‘Ojo con este tipo, cuidado con este tipo’”, sostuvo.

Calabró también aseguró que, durante la relación entre Ciardone y Migueles, circulaban comentarios sobre él en Nordelta. “Algunos dicen que le decían viudo negro”, señaló.

Por otra parte, detalló las dudas que despertaban ciertas preguntas que Migueles realizaba sobre cuestiones económicas. Finalmente, recordó una frase que él mismo le dijo: “Mi único pecado es que me gustan mucho las mujeres y soy muy desprolijo cuando me voy”.