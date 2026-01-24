Salió a la luz la jugada secreta de Wanda Nara antes de exponer los chats contra Mauro Icardi

Balbiani fue más allá y describió cómo se habría desarrollado la situación dentro de ese chat familiar. “Le empiezan a preguntar y Wanda dice que está hablando con Icardi y que se están llevando bien pero en realidad ella empezó a monologar. Ella empezó a hablar en el chat pero él no le respondía porque le quiere meter el gato en el gallinero, le quiere joder la vida a la China”, lanzó sin filtros.

Así, mientras Wanda expone conversaciones y sostiene que existe diálogo, desde el entorno de Icardi aseguran que la realidad sería otra y que no hay tal intercambio fluido. Una vez más, mensajes privados, interpretaciones cruzadas y viejas heridas reabiertas vuelven a alimentar una guerra que parece no tener final cercano y que sigue copando titulares día tras día.

Cuál es la foto que Mauro Icardi le habría mandado a Wanda Nara y que podría echar a perder su relación con la China Suárez

El WandaGate volvió a ocupar el centro de la agenda mediática y lo hizo con un condimento inesperado que reactivó una historia que parecía escrita, pero no cerrada. En medio de la interminable guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi, fue nuevamente Yanina Latorre quien agitó las aguas y aportó un dato que sacudió al mundo del espectáculo y a las redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de SQP (América TV) dejó a todos en vilo al revelar que el futbolista habría tenido un acercamiento llamativo con su exesposa. Según relató, Icardi le habría enviado a Wanda una imagen cargada de recuerdos y simbolismo, vinculada a una etapa feliz de la pareja cuando todavía estaban juntos. Antes de mostrarla, Yanina buscó la participación de sus seguidores y lanzó una frase que anticipaba el revuelo: “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”.

La reacción no tardó en llegar. La postal en cuestión mostraba a Wanda y Mauro en un momento íntimo: abrazados, sonrientes y con una copa de champagne en la mano. Una imagen que remite directamente a un pasado romántico y que, lejos de pasar inadvertida, despertó todo tipo de lecturas. Fiel a su estilo filoso, Latorre sumó más picante al asunto con una pregunta que encendió la polémica: “¿Le pegó la nostalgia?”.

Pero la historia no se limitó solo a la foto. Minutos después, la conductora aportó información adicional y dejó entrever que el vínculo entre la mediática y el delantero estaría atravesado por tensiones mucho más profundas de lo que se ve públicamente. Basándose en una conversación privada que habría mantenido con Wanda, Yanina compartió un mensaje que sumó dramatismo al conflicto: “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”.

Esa frase volvió a poner el foco en el pasado turbulento de la expareja y alimentó las versiones sobre información sensible que Wanda tendría en su poder, aunque por decisión propia no estaría dispuesta a exponer. El gesto de Icardi, lejos de apaciguar las aguas, pareció reabrir heridas y reavivar sospechas sobre sus verdaderas intenciones.

Mientras tanto, el escándalo también salpicó de lleno a la China Suárez, actual pareja del futbolista. En redes sociales, muchos usuarios se preguntaron cómo habrá caído este movimiento puertas adentro y si la reaparición de una imagen tan íntima del pasado no generó incomodidad en el presente. Una vez más, el WandaGate demuestra que, lejos de apagarse, suma capítulos cada vez más explosivos.