Salió a la luz la jugada secreta de Wanda Nara antes de exponer los chats contra Mauro Icardi
En medio del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi donde se tiraron con todo, ahora se conoció un revelador dato sobre el trasfondo de los chats que la rubia aseguró haber mantenido con su ex. Los detalles.
24 ene 2026, 11:04
La disputa mediática entreWanda Nara y Mauro Icardisigue escalando y suma un nuevo episodio que vuelve a ubicarlos en el centro de la escena. Todo comenzó cuando la empresaria aseguró públicamente que mantiene un buen vínculo con los padres de sus hijos, en alusión tanto a Maxi López como al propio futbolista del Galatasaray. Esa declaración, lejos de traer calma, encendió la mecha de un nuevo enfrentamiento.
Según el relato que hizo la propia Wanda, esa postura claramente molestó profundamente a Icardi. Ella sostiene que fue quien tomó la iniciativa para pedirle que “suelte” y que avance, dando vuelta la página del pasado. Sin embargo, del otro lado la versión es completamente distinta: el delantero niega haber recibido ese pedido y afirma que, en realidad, quien no logra cerrar la historia es ella.
En medio de este clima de tensión, la mediática volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras filtrar una serie de chats privados. Los mensajes, que según distintas miradas estarían editados para dejarla bien parada, generaron revuelo inmediato. Entre ese material, Wanda mostró una conversación de un grupo de WhatsApp que comparte con Mauro, sus hijas y la licenciada Fernanda Mattera, representante del Ministerio Público Tutelar.
Ese intercambio no pasó desapercibido y fue analizado en detalle en Puro Show (El Trece) . Allí, Angie Balbiani aportó información clave sobre lo que habría detrás de esos mensajes. “Ella la semana pasada dijo que tenía buena relación con todos sus ex. Lo que yo averigüé es que hace 15 días ella empieza a escribir en el grupo que tienen con la licenciada Mattera, las hijas y Mauro. Manda fotos como si nada, como diciendo ‘qué lindo nos llevamos’”, explicó la panelista, aportando contexto al conflicto.
Balbiani fue más allá y describió cómo se habría desarrollado la situación dentro de ese chat familiar. “Le empiezan a preguntar y Wanda dice que está hablando con Icardi y que se están llevando bien pero en realidad ella empezó a monologar. Ella empezó a hablar en el chat pero él no le respondía porque le quiere meter el gato en el gallinero, le quiere joder la vida a la China”, lanzó sin filtros.
Así, mientras Wanda expone conversaciones y sostiene que existe diálogo, desde el entorno de Icardi aseguran que la realidad sería otra y que no hay tal intercambio fluido. Una vez más, mensajes privados, interpretaciones cruzadas y viejas heridas reabiertas vuelven a alimentar una guerra que parece no tener final cercano y que sigue copando titulares día tras día.
Cuál es la foto que Mauro Icardi le habría mandado a Wanda Nara y que podría echar a perder su relación con la China Suárez
El WandaGate volvió a ocupar el centro de la agenda mediática y lo hizo con un condimento inesperado que reactivó una historia que parecía escrita, pero no cerrada. En medio de la interminable guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi, fue nuevamente Yanina Latorre quien agitó las aguas y aportó un dato que sacudió al mundo del espectáculo y a las redes sociales.
A través de sus historias de Instagram, la conductora de SQP (América TV) dejó a todos en vilo al revelar que el futbolista habría tenido un acercamiento llamativo con su exesposa. Según relató, Icardi le habría enviado a Wanda una imagen cargada de recuerdos y simbolismo, vinculada a una etapa feliz de la pareja cuando todavía estaban juntos. Antes de mostrarla, Yanina buscó la participación de sus seguidores y lanzó una frase que anticipaba el revuelo: “Parece que Mauro le habría mandado una foto a Wanda. La subo y me ayudan a analizarla”.
La reacción no tardó en llegar. La postal en cuestión mostraba a Wanda y Mauro en un momento íntimo: abrazados, sonrientes y con una copa de champagne en la mano. Una imagen que remite directamente a un pasado romántico y que, lejos de pasar inadvertida, despertó todo tipo de lecturas. Fiel a su estilo filoso, Latorre sumó más picante al asunto con una pregunta que encendió la polémica: “¿Le pegó la nostalgia?”.
Pero la historia no se limitó solo a la foto. Minutos después, la conductora aportó información adicional y dejó entrever que el vínculo entre la mediática y el delantero estaría atravesado por tensiones mucho más profundas de lo que se ve públicamente. Basándose en una conversación privada que habría mantenido con Wanda, Yanina compartió un mensaje que sumó dramatismo al conflicto: “Parece que ella, sí quisiera, lo hunde; pero dice que prefiere llamarse a silencio para que no la torture como hizo durante años”.
Esa frase volvió a poner el foco en el pasado turbulento de la expareja y alimentó las versiones sobre información sensible que Wanda tendría en su poder, aunque por decisión propia no estaría dispuesta a exponer. El gesto de Icardi, lejos de apaciguar las aguas, pareció reabrir heridas y reavivar sospechas sobre sus verdaderas intenciones.
Mientras tanto, el escándalo también salpicó de lleno a la China Suárez, actual pareja del futbolista. En redes sociales, muchos usuarios se preguntaron cómo habrá caído este movimiento puertas adentro y si la reaparición de una imagen tan íntima del pasado no generó incomodidad en el presente. Una vez más, el WandaGate demuestra que, lejos de apagarse, suma capítulos cada vez más explosivos.