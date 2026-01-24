Se viralizó el video que expone a Wanda Nara y revela por qué inventó lo del olor de la China Suárez

Según se recordó en el ciclo, en aquel entonces Wanda Nara fue la encargada de filtrar la versión de que su esposo no había podido mantener relaciones sexuales con la actriz por dos motivos concretos. De acuerdo a esa información, el futbolista se habría encontrado con fiebre y, además, Suárez supuestamente “olía a marihuana”, una frase que quedó grabada en la memoria mediática y que volvió a circular con fuerza en las últimas horas.

La reaparición de este video no solo reavivó viejas heridas, sino que también expuso cómo aquella versión se habría instalado como parte de una estrategia personal de Wanda en pleno conflicto con Icardi y la China Suárez. Así, una pelea que parecía saldada volvió a ocupar titulares y redes sociales, confirmando que el triángulo mediático más escandaloso del espectáculo argentino sigue lejos de apagarse.

Wanda Nara, China Suárez y Mauro Icardi

A qué huele realmente la China Suárez tras conocerse su obsesión por los olores

Una vez más, el WandaGate sumó un capítulo cargado de tensión y pases de factura públicos. En los últimos días, Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a enfrentarse a cielo abierto a través de las redes sociales, en un cruce virtual que incluyó reproches, acusaciones cruzadas y mensajes filtrados que no tardaron en generar revuelo. Como suele ocurrir cada vez que el conflicto escala, la China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena como la inevitable tercera en discordia.

Todo estalló cuando la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) decidió exponer conversaciones privadas con su exmarido. Entre esos intercambios, se deslizaron durísimos comentarios hacia Eugenia Suárez: Wanda la calificó de “sucia” e incluso aseguró que tenía olor a marihuana, una frase que rápidamente encendió las redes y alimentó la polémica.

Lejos de quedarse callado, el futbolista del Galatasaray salió con los tapones de punta a defender a su actual pareja. Icardi no solo negó las acusaciones, sino que respondió con ironía y contundencia, afirmando que la China huele “exquisito”. Además, aprovechó la ocasión para apuntar contra Wanda y cuestionar el presente del reality gastronómico que conduce, señalando que el programa está atravesado por constantes menciones a su novia y rebautizándolo de manera provocadora como “MasterChina”.

En ese contexto explosivo, las redes sociales hicieron lo suyo y comenzaron a circular viejas declaraciones de la propia China Suárez, que parecieron cobrar un nuevo significado a la luz del escándalo. Se trató de una entrevista que la actriz había dado tiempo atrás a Glamour España, en la que hablaba abiertamente de una faceta muy personal: su marcada obsesión por los aromas.

En aquella charla, Eugenia mostraba su neceser y detallaba cuáles eran los productos que no podían faltarle bajo ningún concepto, sin importar en qué lugar del mundo se encontrara. “Otro imprescindible hace muchos años en mi neceser es esto. Es un room spray. Tengo una obsesión con los olores. Me gusta que todo huela bien: la casa, los muebles, la ropa”, confesó la protagonista de La hija del fuego (Disney+), dejando en claro la importancia que le da a los perfumes, tanto personales como ambientales.

La actriz también explicó que ese ritual la acompaña en cada viaje. “Esto reconozco que lo llevo por el mundo. Y si puedo comprar velas, soy de tener en el camarín, en el motorhome o donde sea, para sentirme como en mi casa”, contó, revelando cómo busca recrear su espacio íntimo esté donde esté.

Además, admitió que no se limita a una sola fragancia. “Tengo muchos perfumes. Compro los frasquitos miniatura. Entonces, antes de bajarme del auto, me ponía un perfume en la ropa, otro en el cuello y otro en el pelo. Es mi único toc, lo reconozco”, se sinceró, con total naturalidad.

Entre esos aromas infaltables aparece Black Cherry Merlot, una bruma que la acompaña en su día a día y que se destaca por combinar notas de frambuesa negra, cereza oscura y merlot. Una fragancia dulce, intensa y envolvente que, según sus propias palabras, forma parte de su identidad y deja huella a cada paso. En medio de acusaciones y defensas cruzadas, este detalle del pasado volvió a resonar con fuerza y sumó un inesperado condimento al interminable conflicto mediático.