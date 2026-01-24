Así fue el casamiento de Soledad Larghi con Luciano Vitullo: las fotos

Soledad Largui y Luiano Vitulio 4

Como no podía ser de otra manera, el tercer protagonista del casamiento no fue otro que el pequeño Dante, quien pasó orgulloso junto a sus papis con la libreta de familia en mano una vez celebrada la unión legal y a upa de mamá. Para la ocasión, el benjamín de la familia lució chomba y bermuda en la gama del celeste acompañado por zapatillas al tono combinadas con rojo. Y por supuesto el infaltable chupete, compañero inseparable de los niños en su primera infancia.

Vale recordar que Soledad Larghi conduce hace años la edición vespertina de América Noticias a las 18 hs. en la pantalla de América TV junto al periodista Rolando Graña, quien por supuesto acompañó a su colega en este momento tan importante de su vida, trabajo que le valió ser reconocida en los premios Martín Fierro por su labor periodística femenina. ¡Felicidades!

La historia de amor de Soledad Larghi y Luciano Vitullo

La historia de amor entre Soledad Larghi y Luciano Vitullo parece salida de una película romántica: un romance adolescente, años de caminos separados y un reencuentro que los volvió a unir de manera definitiva.

Todo comenzó cuando ambos tenían apenas 19 años y se cruzaron en una etapa temprana de sus vidas. Larghi, por entonces una joven que empezaba a abrirse camino en los medios, y Vitullo, un prometedor tenista profesional que llegó a ubicarse en el puesto 440 del ranking ATP, compartieron un noviazgo breve pero intenso antes de tomar rumbos distintos.

La relación llegó a su fin cuando Vitullo decidió mudarse al exterior para seguir con su carrera deportiva, dejando a Larghi en Argentina con el corazón abierto a nuevas experiencias. En esa etapa, ella inició un vínculo con José Núñez, productor de América TV, con quien vivió un tiempo hasta que la relación se terminó, dejándola nuevamente sola y enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Los años pasaron y la vida los volvió a poner frente a frente en 2018. Después de una ausencia de contacto prolongada, Vitullo le escribió por redes sociales al regresar al país. Esa invitación a cenar terminó en un reencuentro que ambos recuerdan como un punto de inflexión. “Una relación super saludable, porque él no tiene nada que ver con los medios”, supo describir Larghi sobre esta segunda oportunidad con Vitullo. Muy pronto, la química entre ellos los llevó a convivir y a construir una vida juntos alejada del ruido mediático.

Esa historia de reencuentro maduro floreció aún más con el paso del tiempo. La pareja decidió formar una familia y, tras tres años de tratamientos de fertilidad y la dolorosa experiencia de una pérdida gestacional durante la pandemia, finalmente anunciaron que estaban esperando a su primer hijo juntos. Larghi lo contó por entonces con emoción en su programa: “Hace tres años que estamos de tratamiento, en este quinto intento llegó”, dijo con orgullo sobre ese largo camino.

La felicidad se coronó con el nacimiento de su hijo Dante en noviembre de 2024, un momento celebrado tanto en lo personal como en el ámbito laboral de Larghi, donde sus compañeros compartieron la emoción del esperado arribo al mundo de su bebé.

Hoy, Larghi y Vitullo no solo comparten una familia, sino también la certeza de que el amor puede renacer con más fuerza cuando es verdadero.