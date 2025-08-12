A24.com

FIN DEL AMOR

Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron tras 10 años de relación: los motivos

Tras una década de relación, Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron. En LAM, Pepe Ochoa contó los motivos de la ruptura.

12 ago 2025, 22:09
Este martes, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló una noticia que sacudió el mundo del espectáculo: Fito Páez se separó de Eugenia Kolodziej, su pareja durante la última década. La relación, marcada por una diferencia de edad de 30 años, llegó a su fin tras diez años de convivencia y proyectos compartidos.

"Desgaste total del vínculo. Decidieron poner una pausa", afirmó el productor. Según explicó, la ruptura no fue abrupta, sino el resultado de un proceso que se fue gestando con el tiempo. "Lo que me cuentan es que la decisión vino de su lado, ella se fue a vivir a Madrid, se fue a probar suerte allá, porque es actriz. La distancia les costó, por eso se separaron", detalló.

La mudanza de Eugenia a España habría sido el punto de inflexión. Aunque ambos intentaron sostener el vínculo a la distancia, los compromisos profesionales y los cambios personales terminaron por marcar el desenlace.

Además, Ochoa reveló que el músico rosarino se encuentra en una etapa introspectiva y creativa. En ese contexto, escribió un libro de poemas que, según contó, "se le dedicó a sus exparejas: Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth, a ella no".

El posteo de Fito Páez sobre su salud tras el accidente

A comienzos de septiembre del año pasado, Fito Páez sufrió un accidente doméstico que le provocó varias fracturas en las costillas, obligándolo a reprogramar parte de su tour por Latinoamérica y Europa.

Casi un mes después del incidente, el músico reapareció en sus redes sociales y compartió imágenes desde la clínica Ruber Internacional, en España, donde fue operado como parte de su recuperación.

"En manos de los doctores Regulo Ávila y Uxio García Aldao a cargo de un equipo inigualable de médicos, clínicos y enfermeras hice la recuperación de una fuerte contusión en la caja torácica", comenzó escribiendo.

También agregó: "Falta un último tramo de adaptación al mundo real. Esa es una materia conocida. Gracias a todas las personas, amigas, amigos, familiares, desconocidos y desconocidas que llamaron o escribieron para enviar buenos augurios de recuperación. Apague el teléfono hasta hace unas horas. Gracias por tanto amor!".

Finalmente, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a sus hijos, amigos y colaboradores por el acompañamiento en este período complejo. "También a mi manager Daniel Grinbank que está haciendo lo imposible para reordenar mi complicadísima agenda de conciertos y salida del nuevo álbum", expresó.

Fito Páez reapareció luego de su accidente

     

 

