Fito Páez y Eugenia Kolodziej se separaron tras 10 años de relación: los motivos

El posteo de Fito Páez sobre su salud tras el accidente

A comienzos de septiembre del año pasado, Fito Páez sufrió un accidente doméstico que le provocó varias fracturas en las costillas, obligándolo a reprogramar parte de su tour por Latinoamérica y Europa.

Casi un mes después del incidente, el músico reapareció en sus redes sociales y compartió imágenes desde la clínica Ruber Internacional, en España, donde fue operado como parte de su recuperación.

"En manos de los doctores Regulo Ávila y Uxio García Aldao a cargo de un equipo inigualable de médicos, clínicos y enfermeras hice la recuperación de una fuerte contusión en la caja torácica", comenzó escribiendo.

También agregó: "Falta un último tramo de adaptación al mundo real. Esa es una materia conocida. Gracias a todas las personas, amigas, amigos, familiares, desconocidos y desconocidas que llamaron o escribieron para enviar buenos augurios de recuperación. Apague el teléfono hasta hace unas horas. Gracias por tanto amor!".

Finalmente, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a sus hijos, amigos y colaboradores por el acompañamiento en este período complejo. "También a mi manager Daniel Grinbank que está haciendo lo imposible para reordenar mi complicadísima agenda de conciertos y salida del nuevo álbum", expresó.