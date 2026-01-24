Se filtró la foto que Mauro Icardi le mandó a Wanda Nara y podría romper todo con la China Suárez

IG Yanina Latorre foto Icardi a Wanda 2

Estas palabras no hicieron más que aumentar la tensión alrededor del conflicto, que parece no tener final. La reaparición de una imagen tan significativa del pasado reabrió viejas especulaciones sobre los sentimientos de Icardi y dejó flotando la duda sobre sus verdaderas intenciones.

En este contexto, todas las miradas apuntan ahora a la China Suárez, actual pareja del delantero. El gesto de enviar una foto íntima de otra etapa de su vida generó un fuerte revuelo entre los usuarios de redes sociales, que no tardaron en preguntarse cómo habrá sido recibido este movimiento en la intimidad de la pareja actual.

IG Yanina Latorre foto Icardi a Wanda 3

Cuál habría sido el motivo que desató la furia de Mauro Icardi con Wanda Nara

Claro que en los posteos anteriores de Yanina Latorre, quien aunque está de vacaciones sigue de cerca el Wandagate, contó la charla privada que mantuvo con Wanda Nara, en medio del fuerte cruce de la mediática con Mauro Icardi.

Según dejó trascender, el vínculo entre ambas atraviesa hoy una etapa distinta a la de años anteriores. Todo habría comenzado a cambiar a partir del paso de Latorre a MasterChef Celebrity (Telefe). Lejos de una amistad consolidada, lo que se evidencia es una relación más adulta, con diálogo abierto y un trato cordial, algo impensado tiempo atrás.

La conductora de SQP (América TV) fue clara en reiteradas oportunidades al explicar que su postura frente a Wanda nunca estuvo ligada a cuestiones personales, sino estrictamente profesionales. Fiel a su estilo frontal, Latorre sostuvo que siempre actuó desde su rol periodístico, respaldando o cuestionando a la empresaria según la información disponible en cada momento. Esa lógica, con el correr del tiempo, habría generado un canal de comunicación más directo entre ambas.

Yanina Latorre chat

En ese marco, Yanina logró acceder a información sensible sobre el trasfondo del último conflicto entre Wanda e Icardi, que dominó la agenda mediática de la semana. Fue ella quien tomó la iniciativa y consultó a la protagonista del escándalo, obteniendo una respuesta directa. “No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico”, fue el mensaje que le hizo llegar la mediática, dejando entrever su desconcierto ante la reacción del futbolista.

Yanina Latorre chat 2

Desde su mirada, Latorre aportó contexto y explicó cómo se habría desencadenado la furia de Icardi. “Él enloqueció después de que ella dijera que tenía buen diálogo con los padres de sus hijos. Lo negó, arrancó la subidita de chats y los descargos eternos de Mau”, analizó la panelista, dando cuenta de la escalada pública que tomó el conflicto.

Yanina Latorre chat 3

Además, Yanina sumó un dato clave que surgió de la charla privada con la mayor de las Nara. “Wanda también me cuenta que hablaba con él en un chat grupal y en otro privado. También me aclara que tiene ‘modales de mierda’”, reveló sin filtro, dejando expuesta la tensión que persiste en la intimidad del vínculo entre los ex.