Se viralizó un explosivo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro: "Enfiestado en..."

Y no sólo eso, sino que no hace más que darle la razón a Sabrina Rojas, quien tras una infinidad de crisis -léase infidelidades- con el padre de sus hijos, hace ya más de cuatro años tomó la decisión de separarse definitivamente de él.

Lo cierto es que el posteo de Ulises Jaitt, recordando justamente ese mensaje de su hermana, no hace más que comprometer aún más a Castro y, en cierta forma, señalar que todo lo que decía, advertía y denunciaba Natacha era información concreta que manejaba y no simples mensajes escandalosos para generar controversia y llamar la atención.

TW Ulises Jaitt sobre posteo de Natacha sobre Luciano Castro

El día que Natacha Jaitt adelantó el escandaloso final de Wanda Nara y Mauro Icardi

El revuelo mediático que explotó hace ya más de un año con la ruptura definitiva entre Wanda Nara y Mauro Icardi no solo sacudió al mundo del espectáculo y el fútbol, sino que además abrió una interminable catarata de conflictos judiciales. Denuncias cruzadas, acusaciones públicas y un nivel de exposición pocas veces visto marcaron el tono de una separación que con el correr de los meses fue escalando hasta convertirse en una verdadera guerra sin cuartel. En ese contexto cargado de tensión y escándalo, volvió a tomar fuerza un viejo material que hoy resuena con fuerza en las redes sociales.

Se trata de un video de Natacha Jaitt que había salido a la luz tiempo después del casamiento de la mediática con el futbolista, allá por 2014, y que en las últimas horas volvió a viralizarse con fuerza. En aquel registro, la recordada Jaitt analizaba sin filtros la relación entre Wanda y Mauro, y dejaba definiciones que hoy muchos interpretan como una llamativa premonición del desenlace actual.

Según expresaba entonces, la boda no respondía a una historia de amor genuina sino a un trasfondo mucho más oscuro. De manera contundente, Natacha aseguraba que el enlace tenía un tinte claramente revanchista y advertía que había menores involucrados en una situación que, a su entender, no parecía importarle a nadie. Con su estilo frontal y sin rodeos, sentenciaba que se trataba de una decisión tomada sin medir consecuencias.

Así, meses atrás en pleno pico del enfrentamiento entre Nara e Icardi en medio del divorcio, ese material volvió a circular con fuerza y generó todo tipo de repercusiones. En el video, Jaitt afirmaba con dureza: “Me parece que toman el casarse como un hecho revanchista. Por un lado está Mauro Icardi, que es un nene, y le gusta más la fama que comer y le vino como anillo al dedo el tema de Wanda Nara”, lanzaba sin titubeos.

Pero eso no fue todo. En el posteo que el año pasado compartió Ulises Jaitt en X, se recuperaron otras declaraciones aún más picantes de su hermana, en las que aportaba detalles sobre el vínculo previo entre los protagonistas. “Era amigo de Maxi López, vivían juntos, se enfiestaban todos juntos y valía todo. Fue una especie de revancha porque Wanda tomó venganza con Mauro Icardi”, sostenía Natacha, avivando aún más la polémica.

Finalmente, la mediática cerraba su análisis con una frase que hoy muchos leen con escalofríos: “Esto termina con el chico metido con una familia en la que hay chicos que no les está importando a nadie porque pasan de un padre, a una persona que no lo es y así”. Palabras fuertes que, a la luz del escándalo actual, volvieron a encender las redes y dejaron a más de uno sin palabras. Tremendo.