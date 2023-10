El insólito motivo que casi lleva a Edith Hermida a la prostitución

Embed

Edith recordó una experiencia que le tocó atravesar una noche con una amiga. "Hace poco una amiga me recordó una anécdota... del día que casi fuimos prostitutas", siguió.

"Teníamos una amiga de una amiga que no sabíamos bien qué hacía..... le pagaban por ir a tomar una copa a un lugar. Siempre tenía mucha ropa y plata. Y nosotras no tenía un mango", agregó.

La periodista rememoró que una noche les ofrecieron a ella hacer lo mismo: "Una noche nos dice: 'vamos a tomar algo a algún lugar'. Nos iban a pagar como que te diga ahora 10.000 pesos a cada una. Todas dijimos: 'Vamos'. Nos vino a buscar un remise. Cuando llegamos, mi amiga entra al lugar, sale y vine con la plata. Me dice: 'No, al final no tenemos que entrar a tomar nada porque no llegaron los tipos que tenían que venir’. Y nos fuimos".

Edith mencionó que en ese momento no comprendió del todo la situación. “Me puse a pensar, con el tiempo, que me parece que ese lugar era como un prostíbulo. Yo era muy inconsciente. No entendía nada", concluyó.

Edith Hermida reveló su pasado botinero y contó con qué futbolista tuvo un romance secreto

Edith Hermida habló por primera vez de su pasado como botinera y le puso nombre y apellido al fugaz romance secreto que supo vivir varias décadas atrás.

En su visita a PH, Podemos Hablar (Tefele) la locutora y panelista de Bendita (El Nueve) estuvo en el "Frente a frente" con Pampita, quien fue directo al hueso. "Ella dijo que tuvo dos candidatos famosos con los que salió en secreto, y quiero que a uno lo salves pero al otro lo tenés que quemar acá, ahora", planteó picante la modelo conocedora del medio.

"Nunca lo dije. Después voy a tener que leer los portales... No sé su estado civil, pero en ese momento estaba solo, hace mucho tiempo", fueron la primeras palabras de Hermida. "Jugaba en San Lorenzo, y yo empecé haciendo un programa de San Lorenzo. Campeón del '95... no es muy conocido, pero los futboleros seguro lo conocen: en esa época salí con Javier Netto", completó su confesión revelando su relación con el futbolista.

Claro que cuando Pampita quiso ahondar preguntando si fue un romance duradero, la locutora explicó inmediatamente: "No, no. Fue un amor, pero no un romance. Fue una cosita así nomás... pero fui botinera".