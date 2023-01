El insólito pedido que Coti Sorokin le hizo a Cande Tinelli tras la separación

En tanto, mucho más llamó la atención que sus posteos de fines de 2022 y comienzos de 2023 los encontrase en casas separadas aunque ambos en Punta del Este.

Así, mientras Coti Sorokin se mostró junto a sus padres, hermanos, hijos y sobrinos desde Instagram con la inscripción "Me hermosa familia", Cande Tinelli brilló por su ausencia. En tanto, ella optó por mostrase completamente sola desde sus publicaciones virtuales.

Así las cosas, tras la información que dieron en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en la pantalla de América TV, PrimiciasYa, pudo confirmar con allegados a la pareja que Coti Sorokin le pidió a Cande Tinelli que no se haga pública la actual ruptura, seguramente con esperanzas de sortear la peleíta y seguir adelante con lo planes de casamiento.

Cande Tinelli y Coti Sorokin nuevamente separados: "No están juntos desde..."

Luego del impasse amoroso, y no el primero por cierto, en medio de las grabaciones de Canta Conmigo Ahora (El Trece) en la segunda mitad de 2022 que duró apenas algo más de un mes hasta mostrase nuevamente juntos y enamorados, Cande Tinelli y Coti Sorokin estarían nuevamente en crisis y separados.

Así lo reveló Fernanda iglesias sobre el final de la emisión de LAM (América TV) de este martes. Fue precisamente cuando Ángel de Brito le preguntó a su compañera: “¿Quiénes están separados y ambos en Uruguay?”. Con ese bocadillo, la periodista explicó primero: “Es difícil contar esto, porque es una pareja que va y viene”.

En tanto, luego de la introducción misteriosa, Iglesias reveló con nombre y apellido: “Están separados, distanciados, Coti y Cande Tinelli. Ambos están en Punta del Este y no están juntos. Y escuchen la traición de Coti… fue a comer un sándwich de carne”, dijo jocosa en alusión al vegetarianismo, casi veganismo, de la hija de Marcelo Tinelli.

Puntualmente los motivos de la nueva crisis de la parejita que hasta había hablado de casamiento tras la última reconciliación, Iglesias fue sincera. “No sé, pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco. No están juntos, siempre están juntos en las redes y no se mostraron juntos desde hace tiempo. Coti no estaba en el festejo de Tinelli de Año Nuevo”, concluyó la periodista.