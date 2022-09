Así fue el encuentro secreto entre Cande Tinelli y Coti Sorokin tras confirmar que estaban separados

“¿Reconciliados? ¡Para mí era obvio! Era cuestión de que volviera Coti para que pase esto… Tan Chernobyl todo”, escribió Juariu sobre las capturas, dando a entender que le pareció todo tóxico.

“La típica, Cande lo habrá matado criticando con sus amigos y familia, lo vio ¡y se le pasó todo!”, opinó la ex participante de Masterchef celebrity.

Coti Sorokin dice que se amigó con Cande Tinelli pero ella lo niega

Todavía no queda muy claro qué es lo que pasa entre Coti Sorokin y Cande Tinelli. Días atrás, la hija de Marcelo Tinelli dijo que estaban distanciados, pero Fernanda Iglesias reveló en LAM (América TV) que el músico le envió un mensaje diciendo todo lo contrario.

"Coti me mandó un mensaje, y me dijo que se había reconciliado con Lelé y se amaban", reveló Iglesias, aunque reconoció que el cantante le pidió que no diga nada, aunque la panelista lo contó y aclaró el motivo por el cual lo dijo al aire.

Sin embargo, Yanina Latorre se contactó con la empresaria, quien le dijo: "No me reconcilié, lo vi post viaje pero eso no es reconciliación". La angelita agregó que "sigue viviendo con su papá y terminando de mudarse a un departamento nuevo".

"El es un negador, lo dije desde el primer día", dijo la mujer de Diego Latorre, cuestionando las contradicciones entre Coti y su ¿ex? Cande Tinelli.

Días atrás, el músico publicó en sus redes sociales algunas frases románticas dedicadas directamente a la diseñadora: “Sabes no estoy feliz porque sé que te perdí. Es que nunca imaginé lo que había en tus ojos, ya no brillaban por mí. Dónde quedó la pasión, todo lo que dijimos, si es tan fácil olvidar, qué hago yo aquí diciéndote que no puedo olvidarte”, expresó y por último señaló: “Que te extraño a cada instante, que te di algo bueno y lo dejaste morir. Lo dejaste morir”.