El insólito robo que denunció Selva dentro de la casa de Gran Hermano 2024

"A mí me robaron las dos toallas limpitas y un ananá. Cuando me gané el carro, lo único que me agarré fue un ananá y dije: '¡Ay, qué rico! Me la voy a comer'. Y me lo guardé", expuso mientras cada uno contaba en la sobremesa alguna situación incómoda.

Fue allí que Lucía Patrone le avisó que preguntase "a los demás porque tal vez alguien lo agarró y lo puso en la heladera", pero Selva aclaró que en los carros "había dos ananás". Al tiempo que sobre las toallas, Lucía comentó sorprendida: "Ah, había dos y te afanaron la tuya".

"Yo la hubiera compartido igual. Yo ahora me estoy secando con una bata que no es mía porque la mía desapareció", siguió quejándose entonces Selva en referencia a sus toallas. Por último, aseguró que al salir de la casa le pedirá a Gran Hermano que le muestra las imágenes del robo. "Me voy a reír como loca", concluyó a pura ironía.

La maliciosa estrategia de Selva para sacar a Sandra de Gran Hermano 2024

Desde que entró a la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez apuntó a adueñarse de la cocina, un lugar para muchos estratégico dentro del reality de Telefe.

En ese afán, la uruguaya encontró su principal escoyo en el juego, Sandra Priore, que tomó esa posición desde el día 1 y no está dispuesta a ceder.

Aunque reina una especie de tregua con la mujer de La Plata, en una charla reciente, Selva dejó en claro que va a intentar sacarla con una estrategia letal.

La uruguaya sabe que Sandra tiene adicción por el cigarrillo y, cada vez que escasean, ella queda la borde de un ataque de nervios. De hecho, llegó a amenazar con irse del reality por ese motivo.

Atenta a ese detalle, Selva está dispuesta a dejarla entre la espada y la pared con ese tema.

¿Cómo piensa hacerlo? La tiktoker va a intentar convencer al resto de elegir un sobre sin cigarrillos cuando puedan ir al kiosco.

"Hay personas que se van a desesperar. Hay que ir por ahí... que mala que soy", señaló Selva, al exponer su estrategia.