El irónico mensaje de Carla Quevedo sobre Celeste Cid al descubrir que comparten dos ex

En el tuit, Quevedo escribió divertida: "Ahora, Celeste Cid está saliendo con un ex mio. Y además, tenemos otro ex en común. No niego ni afirmo estar pasando la víspera de mi cumpleaños número 35 estudiando su historial romántico. Quién dice quién dice que me simplifica la búsqueda y encuentro algo interesante ahí".