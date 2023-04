Celeste Cid habló de Jey Mammon y confesó que denunció un caso de acoso: "No lo conté porque..."

Sobre el caso Jey Mammon y la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Cid explicó: "Son temas así impactan, independientemente de si es una persona conocida o no. Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero. Y hay ámbitos para hacerlo. La Justicia es un ámbito".

"¿Por qué prescriben? ¿Habría que presentar un proyecto que lo modifique? Porque las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar", se preguntó la actriz.

Embed

Y amplió: "Tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

Luego, Celeste Cid contó por primera vez detalles del acoso que sufrió hace unos meses y que denunció de manera formal: "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente".

"Pero me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, y mi caso no era un caso importante, de un acoso violento. Sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta tener que reforzar cinco veces una denuncia", añadió.

"No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal. Es volverlo a pasar. No es solo contar. En mi caso, cinco veces. Y se lo dije a la persona, y la persona me dijo que tenía razón. Esto es cuestión de todos los días", cuestionó Celeste a la Justicia.

RS Fotos

Celeste Cid.png

El nuevo proyecto artístico que prepara Jey Mammon en España junto a otro actor argentino

La semana pasada, Jey Mammon viajó a España en medio del escándalo por la denuncia de abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto. Ya instalado en el país europeo, se conoció que el animador está preparando un nuevo proyecto artístico.

En LAM, América TV, compartieron imágenes de Jey en Madrid. En el video de unos pocos segundos, se lo puede ver caminando de espaldas por un hall mientras habla por teléfono.

Y ante esto, Ángel de Brito señaló que el humorista conversaba por celular con el actor argentino Omar Calicchio porque “quiere escribir un musical”.

“Está en Madrid no está en la casa de Cecilia Roth -como se había rumoreado-. Ella me confirmó que está filmando una serie en Barcelona, le pregunté por el tema de Jey y me dijo ‘me reservo la opinión con este tema que es muy delicado’”, señaló De Brito.

Luego, Ángel dio precisiones sobre cuál sería el proyecto en el que Mammon estaría trabajando. “Estuvo varias horas reunidos con un actor argentino que está allá, se llama Omar Calicchio. ¡Muy conocido! Es muy amigo de él. Hablaron la posibilidad de hacer un musical, quiere escribir un musical”, detalló.

“Jey le contó que está más tranquilo, más despejado y que bajó un poco el acoso mediático”, agregó De Brito sobre la situación actual de Mammon en España.