El jugado mensaje que le dejó Eli Sulichin a Benjamín Vicuña

Vicuña comenzó a querer conocer a nuevas mujeres, los primeros intentos no le salieron bien hasta que, en el cumpleaños de Ana, la última hija de su ex Pampita con Roberto García Moritán, conoció a Eli Sulichin. La mujer de 32 años, de perfil bajo pero muy amiga de muchas famosas lo cautivó. Tanto fue el flechazo que Vicuña no dudó en mostrarse con ella en Punta del Este en pleno enero, cuna de paparazzi en esa época.

Ahora, un mes después del inició de ese romance y ante el anuncio de la salida de un perfume con el nombre del Benjamín Vicuña, Eli se la jugó y en su perfil de Instagram no dudó en brindarle su apoyo ante el nuevo proyecto: "Mi amor", escribió ella junto a un corazón.

vicuña.jpg

Benjamín Vicuña estuvo a punto de renunciar a la novela de Telefe por un polémico motivo

Benjamín Vicuña fue uno de los que más sufrió por el escándalo del famoso Wandagate. A pesar de no estar involucrado directamente en el asunto, el actor se vio salpicado por ser la última pareja de la China Suárez. Tanto la actriz como Pampita, su anterior esposa, tuvieron un rol clave para que él pensara en dejarlo todo.

Según se supo, Vicuña lo pasó muy mal hace unas semanas con este tema y, mientras grababa las escenas de la novela El primero de nosotros, que emitirá Telefe, estuvo a punto de renunciar.

Durante el rodaje de la tira, fueron varias las oportunidades que recibió el apoyo de los colegas que lo acompañan, como Luciano Castro, Damián de Santo, Jorgelina Aruzzi y Mercedes Funes.

De acuerdo a lo informado por la revista Pronto, Vicuña padeció los escándalos que protagonizaba su ex, China Suárez, junto a Wanda Nara y Mauro Icardi. Según estas fuentes, Vicuña “llegaba destruido a las grabaciones. Estaba tan mal que pidió morir en la tira pero porque llegó a decir que se quería morir literalmente por lo que le estaba pasando. Lo que más le dolió fue la exposición”.