Por qué la China Suárez lo tiene bloqueado a Benjamín Vicuña

El detalle es que no viajó sola. Viajó con sus tres hijos (Rufina, hija de Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, hijos de Benjamín Vicuña) y eso no le gustó nada al chileno, porque significa que no sabe cuándo podrá volver a sus hijos.

captura china suárez vicuña guerra secreta.jpg La China Suárez y Benjamín Vicuña no tienen comunicación actualmente.

De esta manera, tras un intenso cruce entre la ex pareja por este tema, "Ella lo bloqueó hace 15 días" aseguró Tartúfoli y fue por más, dándole indirectamente un consejo al actor: “Mientras él postea, 'Esta es la casita de la nena (Magnolia)', me parece que va a tener que ir en un avión a buscarlos a sus hijos". Porque la realidad es que desde que Suárez lo bloqueó, Vicuña no habría tenido más contacto con sus dos hijos.

China Suárez publicó el primer video de su novio, Armando Mena Navareño, tras blanquear la relación

La China Suárez se encuentra en Europa junto a su novio, el español Armando Mena Navareño. El martes, la actriz había blanqueando su relación con una foto juntos, y ahora compartió un video de su pareja que causó suspiros en la red.

En el breve video que subió la China Suárez se lo puede ver al joven en primer plano manejando un vehículo en las calles de Madrid.

China Suárez La China Suárez y su flamante novio oficial, el español Armando Mena Navareño.

La actriz acompañó el posteo con el emoji de un corazón con fuego. "Un fuego", "Ganaste con el cambio", "Sin dudas es más lindo que Benjamín Vicuña"; fueron algunos de los comentarios que circularon mientras el video se viralizó en la red.