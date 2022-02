El Kun Agüero mostró cómo es por dentro su imponente empresa

Kun Agüero Krü.jpg

Lo cierto es que en poquísimo tiempo Krü se convirtió de un proyecto en un hecho concreto, donde incluso su hijo Benjamín Agüero estuvo junto a él viendo la concreción de esta mega empresa 2.0.

Así, en las últimas horas Sergio Kun Agüero compartió desde su cuenta oficial de Instagram cómo quedaron las oficinas, en las que pasará muchas horas de aquí en mas. Con modernísimas aperturas de puertas vía tarjetas magnéticas, el ex futbolista hizo un pequeño city tour por la empresa mostrando las distintas oficinas y cuartos especialmente equipados con todo lo necesario para las competencias deportivo electrónicas.

El Kun Agüero: "Tengo un chip en el pecho, soy Iron Man"

El Kun Agüero hace días hizo una transmisión en vivo y explicó cómo vive alejado del fútbol, desde que le dio una arritmia cardíaca en el partido ante el Alavés para luego anunciar su retiro del fútbol profesional a mediados de diciembre.

"Sabía una semana o 10 día antes me habían avisado que probablemente me tendría que retirar, pero no lo asumía y me venía preparando para ese momento. Cuando me dijeron que era el fin, que tenía que decirlo, me fui a Abu Dabi para distraerme un poco y el día de la despedida estaba tranquilo. Iba a decir lo que me pasó y lo que sentía" comenzó contando.

Al tiempo que agregó "Estaba con Laporta antes de salir a la conferencia y cuando vi la escalera con mi silla me quebré y me puse a llorar. Me abracé a Laporta. Tenía que salir y no quería porque a mí me cuesta. No quería que me vieran llorando y me decía Laporta que tenía que salir a hablar. Empecé a pensar que tenía que estar relajado y me relajé".

kun agüero chip.jpg

Pero más tarde llegó lo más ocurrente y por lo que el Kun se volvió a convertir en tendencia: "Me pusieron un chip en el corazón. De noche tiro luces de colores, soy Iron Man. Tengo un chip que si se me acelera el corazón le salta al médico".

"Me dijo el médico que tenía que ir a ponerme un chip. Llegué el jueves me acosté en la camilla, el médico preparó un aguja y me pinchó en el pecho. Al rato veo que saca un cuchillo, como la navajita y me dice: '¿te duele?'. Me aprieta y dice este no corta bien y cambió de cuchilla, como cuando comés asado y querés el cuchillo de sierra que es el que corta la carne bien. No me dolió", aseguró.