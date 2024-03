El letal comentario de Bautista que desilusionó a Denisse en su regreso a Gran Hermano

Denisse y Catalina - captura GH 2023.jpg

"Ella va a afectar mi juego", habría sido la frase del uruguayo que llegó a oídos de Denisse quien, angustiada, le pidió consejo a Catalina. "Yo, en tu lugar, le preguntaría a cada uno por separado. Algo dijo, no lo van a inventar. Algo debe haber dicho pero capaz que es más lo que exageran estos que lo que verdaderamente fue", intentó calmarla.

En tanto, Denisse hizo su propio análisis: "Él vio que sacaron a Alan y me sacaron a mí... como que la gente desarmó las parejas y por ahí le quedó eso, como que la pareja no funciona". No obstante, Catalina insistió que en que averiguase bien antes de sacar conclusiones, al deslizar: "Además Sabrina es bastante conch... te voy a decir. Preguntale a Joel cuáles fueron las palabras exactas y después vas con Bauti".

Gritos y un beso apasionado: así fue el regreso de Sabrina y Denisse a Gran Hermano

Este lunes fue una gala muy revolucionada en Gran Hermano (Telefe). Tras la incorporación del Golden Ticket, Sabrina y Denisse regresaron a la casa para una segunda oportunidad dentro del reality.

Si bien sus compañeros recibieron un grito del exterior anunciando que ellas podrían ingresar, los jugadores se mantuvieron expectantes y reaccionar completamente impactos ante la llegada de sus ex compañeras.

Sin dudas, uno de los momentos más comentados de su entrada, fue el reencuentro de Denisse y Bautista que se dieron un apasionado beso apenas se vieron y luego no podían despegarse.

Por su parte, quien también se mostró muy eufórica por la vuelta de Denisse, fue Catalina, que no paró de gritar y abrazarla durante los primeros minutos.

“Estamos en una nueva etapa del juego, todo lo pasado quedo atrás porque ahora comienza una nueva instancia. Como siempre les digo, es un juego de adaptación, de corazón, cabeza y regular”, anunció Santiago del Moro al ver a todos reunidos nuevamente en el sillón.