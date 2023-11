El letal comentario de Locho Loccisano al recordar su pasado con Martín Salwe

Bajo este contexto, Ángel de Brito deslizó esta noche en la pista, que aquella sentencia todos contra todos, donde muchos habían votado a Milett, pudo ser algo organizado por Salwe. "¿Usted asiente que si?", indagó Marcelo al ver la cara de Locho.

"No se, pero puede ser. Salwe viste que siempre, hice un reality con él y le gusta juntar mucho pozo. Es de tejer y complotar los votos, si”, admitió Locho recordando sus días de convivencia con él.

Además, admitió que en base a su experiencia le dio un consejo a Milett y contó: “Yo le dije a ella que no se enoje. Que ella brilla tanto que a algunos esa luz los encandila".

Tras la ruptura, Locho Loccisano habló de su vínculo con Majo Martino e hizo una dura confesión

Locho Loccisano y Majo Martino comenzaron su historia en el reality del Hotel de los Famosos y aunque parecían llevarse muy bien, le pusieron fin a su relación a principios de octubre.

Lo cierto es que el influencer hizo una nota para Mañanísima (El Trece), donde Majo trabaja actualmente como panelista. Un poco nerviosa, al enterarse que en la nota lo habían invitado al estudio, ella comentó: "Ay no me hagan esto, por favor. No, bueno, si quiere que venga. Va a ser muy fuerte vernos, todavía no nos vimos por motus propio".

De todas formas, se sorprendió al ver el tape, ya que Locho hizo inesperadas declaraciones. “Nos separaremos pero re bien, la sigo amando con toda mi alma y le deseo lo mejor. Se que está muy bien y le deseo lo mejor”, confesó.

“Los veo todas las mañanas y me pone muy feliz que les vaya muy bien. La amo un montón, lo sabe pero no hablamos, creo que logré cierto equilibrio emocional y entonces prefiero mantenerlo, si hablamos me voy a desequilibrar", reflexionó cuando el cronista le sugirió unas palabras dirigidas a ella.

"Siento que maso menos estoy surfeando la ola bien, una ola de emociones sin dudas, y prefiero no hablar. Esta muy linda, la veo", completó finalmente.