Milett Figueroa dio detalles del romántico fin de semana que compartió con Marcelo Tinelli

Este fin de semana, Tinelli le organizó a su hijo más chico, Lorenzo, un pijama party con varios amigos, y Milett estuvo allí acompañando al conductor del certamen de baile. "¿Qué tal estuvo la pijamada?", le preguntó Ángel al ver que las respuestas de Milett sobre su vínculo con Marcelo eran escuetas. "Muy bien todo", volvió a responder Milett.

Embed

"Es amor lo tuyo, porque bancarte a doce pibes en una pijamada es muy fuerte así de entrada. Estás pasando todas las pruebas", opinó Ángel. "Ha sido muy lindo la verdad", afirmó Figueroa.

Más adelante, el periodista le consultó a Milett si le gustaría ser madre y ella le respondió que sí, que más adelante le gustaría. "Si más adelante decido ser mamá será algo muy especial", afirmó.

También le preguntaron por sus proyectos laborales, y la peruana aseguró que quiere trabajar en una ficción y ser conductora. "¿Te quedás viviendo acá? ¿Querés probar suerte acá?", quiso saber el comunicador sobre su futuro cuando termine el Bailando. "Me encantaría quedarme en Argentina", reveló.

Por otro lado, la panelista Nazarena Vélez le consultó si siente que se está enamorando de Marcelo Tinelli. "Estamos disfrutando un momento muy lindo, no puedo decir nada. Estoy disfrutando el momento y creo que él también", reveló Figueroa.

Acto seguido, Ángel de Brito fue un poco más allá y le preguntó a Milett cómo besa Tinelli. "No sé. Debe besar muy bien, chicos", respondió de forma evasiva.

Desde sus redes sociales, Tinelli respondió preguntas de sus seguidores vinculadas a Milett, bajo la modalidad de respuesta sí o no, como hizo Sergio Massa con Javier Milei para el debate presidencial del domingo. El presentador afirmó haber visto a la modelo el último fin de semana, y también blanqueó que se está dando la oportunidad de conocerla.

historia tinelli ig.jpg

Bailando 2023: Marcelo Tinelli reveló dónde será su próxima cita con Milett Figueroa

Este jueves en el Bailando 2023 (América TV) Natalie Weber participó de la salsa de a tres y le preguntó al conductor Marcelo Tinelli por Milett Figueroa, con quien tendría una relación.

En la previa, la participante estaba hablando sobre las claves de los teléfonos y de las personas que revisan los celulares a sus parejas. Ahí, Weber le preguntó: "¿Y con Milett? ¿Cómo hacés?". El presentador haciéndose el desentendido dijo: "Ni sé ni el número de teléfono. No, no tengo ni idea".

"¿Cuándo vas a blanquear?", lo apuró Natalie a Marcelo. "No voy a blanquear algo que no es. Me llevo bien, la estoy conociendo, denme tiempo", dijo.

"Nos estamos dando un tiempo, y vamos a conocernos. Ya conoce a mis hijas", afirmó. "Es un paso importante conocer a las hijas", sostuvo la panelista. "Y más cuando te tiran el pulgarcito para arriba, mejor todavía", reveló Tinelli.

"¿Cande te dijo 'bien Milett? ¿Mica? ¿Juanita?", le preguntó. Respondió que a todas sus hijas les cayó bien Milett. "Por eso va a todos los cumpleaños", agregó Natalie. "Y ahora viene el de Juanita, no sé si va a ir", dijo Marcelo. "Creo que por ahí la llevo, voy a ver, todavía no organizó el cumpleaños Juanita", reveló el conductor.