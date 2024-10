El letal mensaje de Wanda Nara por la filtración de una foto besándose con L-Gante

Está claro que con el estreno de Bake Off Famosos (Telefe) la semana pasada, Wanda Nara volvió con todo y desde entonces no deja de ser noticia por una u otra cuestión: sea por su teórica separación de Mauro Icardi o su particular amistad con L-Gante, a quien llevó al reality pastelero para hacer gala de ella.