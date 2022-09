El lindo gesto de Romina Pereiro con Rocío Rial por su cumpleaños

Rocío tiene un perfil mucho más bajo en público y en los medios y hace tiempo no se tenían noticias de ella. Por su parte, More viene de pasar un duro momento personal tras la pérdida del embarazo con su última pareja en los primeros meses de gestación.

more rial 2.jpg

Lo cierto es que quien sorprendió también a Rocío en su cumpleaños fue nada más y nada menos que Romina Pereiro, ex esposa de Jorge Rial.

La nutricionista le envió a la joven una caja de bombones con un hermoso ramo de flores y acompañó el obsequio con una emotiva dedicatoria.

"Los vínculos construidos desde el corazón son para siempre. Más allá de las circunstancias, el tiempo o la distancia. Feliz cumple chinita, te amamos", expresaba la tarjetita que acompañaba el regalo.

Gran gesto de Romina Pereiro pese al final de su matrimonio con el periodista y padre de las jóvenes.

romina pereiro rocio rial.jpg

Romina Pereiro reveló cómo es el mecanismo para que Jorge Rial vea a sus hijas

Romina Pereiro habló a fondo del vinculo que quedó entre el periodista y sus dos hijas, Emma y Violeta, pese al final del matrimonio. Más allá del reciente divorcio tras la boda en 2019, la nutricionista reveló que sus hijas siguen viendo a Jorge Rial y que tienen un gran vínculo.

"Se siguen viendo y tienen recontra buena relación. Para mí está buenísimo que eso sea así. El vínculo con ellas sigue y es independiente del nuestro", contó Romina Pereiro en diálogo con Pronto.

Y sobre el mecanismo para que el conductor viste a las nenas, explicó: "Cuando se quieren ver, hablamos y las pasa a buscar. Si bien no hablamos como antes y es de vez en cuando, Viole tiene su celular y lo llama directamente y arreglan".

"Después él me avisa y si no lo llaman desde mi celu. Está todo bien. Hablan con él independientemente de mí y me parece lo más sano para todos", agregó la nutricionista.

"Tuvimos una separación en buenos términos, entonces me parecía importante que la relación de ellas siguiera siempre y cuando ellas quisieran. Se dio así y está bárbaro", cerró Romina Pereiro.