¡Se le dio! El importante cambio de Romina Pereiro que esperó por meses

"Me dijeron que hubo un problema presupuestario y que, en un par de semanas, me sumaba al equipo. Ojalá que suceda. Estoy esperando", comentó Romina.

La nutricionista mencionó que espera que la vuelvan a convocar nuevamente. "Estaba muy entusiasmada. Tenía una ilusión enorme.... todavía no pierdo las esperanzas", agregó.

Por último, Romina reveló que habló con Jorge luego de la decisión de la producción de Ariel en su salsa. "Me dijo 'ahora van a decir que fui yo'", concluyó.

Romina Pereiro y Jorge Rial se divorciaron

Jorge Rial y Romina Pereiro están divorciados legalmente, según confirmó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. El conductor y la nutricionista se habían casado en 2019.

En marzo de este año, Jorge Rial confirmó que se separó de su mujer, Romina Pereiro.

"Efectivamente estamos separados con Romina... fue una decisión tomada por los dos... a veces el amor no alcanza, sobre todo en un año como el anterior, donde la pandemia me partió física y psicológicamente", dijo el ex Intrusos al dar la noticia.

En ese momento, Rial anticipó que no veía posibilidad de una reconciliación. "Hoy parece definitivo... no lo sé. Es esto hoy y hay que asumirlo. Y es doloroso", remarcó.