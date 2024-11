El llamativo detalle en una foto de Pampita que despertó rumores de compromiso con Martín Pepa

Así las cosas, Pampita posteó en sus redes sociales las maravillosas postales de sus paseos por Europa y un anillo dorado en sus manos no pasó desapercibido.

"¿Qué onda esa alianza que tiene Pampi en la mano izquierda? ¿Será de Martín Pepa?", deslizó Pochi en las historias de @gossipeame mostrando la foto de la modelo.

Además, dado que el anillo de la imagen era dorada, para alimentar más aún las versiones, señaló: “Consulte y el que tenía con Moritán era plateado”.

Polémica por la despectiva actitud de Pampita con una reconocida influencer

Pampita está en el centro de la escena mediática luego de haberse separado de Roberto García Moritán y haber iniciando un romance con el polista Martín Pepa.

En medio del interés que genera en la prensa, la modelo vuelve a ser noticia. Esta vez por una video que se hizo viral en la redes sociales. En el mismo, la diosa tuvo una llamativa actitud con Sofía Gonet.

En el grabación se observa que Pampita llega al lugar, se acerca al banner -donde estaban otras famosas-, saluda a todas las celebrities con un beso, pero esquiva a la reconocida influencer.

Esta escena se replicó en Twitter y despertó críticas. A muchos hizo pensar que la modelo no quiso saludar a Sofía Gonet por algún conflicto desconocido, mientras que otros indicaron que, tal vez, se saludaron antes y, por eso, no le dio un beso.

"La detesta", "Si iba a saludar a todas, la podría haber saludado. No entiendo eso de saludar a 3 y a 1, no. Por más que no la conozcas, se llama educación", "Ya se habían saludado antes", "Respeten los rangos. Todo bien con esta piba pero no le puede discutir nada a Pampita", fueron algunos de los comentarios de los usuarios