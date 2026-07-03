El comentario homofóbico que desató una guerra en la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de tensión, esta vez por un episodio que generó fuerte repudio entre el público. El cruce fue entre Sebastián Cola y Juan Carlos López, el bailarín y stripper conocido como "JC".
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Una frase fuera de lugar de Juan Carlos López provocó un debate picante en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a ser escenario de tensión, esta vez por un episodio que generó fuerte repudio entre el público. El cruce fue entre Sebastián Cola y Juan Carlos López, el bailarín y stripper conocido como "JC".
Todo empezó cuando, en medio de una discusión, Juan Carlos trató a Cola de "princesa". La reacción de su compañero fue inmediata: "¿Princesa? Soy un hombre, tratame como hombre", le recriminó. Lejos de bajar el tono, JC redobló la apuesta con ironía: "Ahora vas a decir que te traté de mujer". Cola no se guardó nada: "No me gusta que me trates de mujer".
La discusión escaló cuando Juan Carlos intentó minimizar el reclamo. "Sos un hombre... si te digo 'princesa' es una forma de decir", justificó, para después acusarlo directamente: "No te victimices". Esa frase terminó de encender a Cola, que explotó: "No me estoy victimizando". Furioso, se retiró de la escena esperando una disculpa de su compañero, algo que, según trascendió, nunca sucedió.
El momento no tardó en viralizarse entre los seguidores del reality, que señalaron el comentario de Juan Carlos como una carga homofóbica disfrazada de chicana, y pidieron una respuesta de la producción del ciclo. ¿Habrá alguna sanción?
Juan Carlos López ingresó a Gran Hermano Generación Dorada presentándose como modelo y stripper, pero no era una cara del todo desconocida para la farándula argentina. Su historia mediática arrancó en 2008, cuando comenzó una relación con la actriz Valeria Britos, recién separada de Cristian Sancho. En ese momento él vivía un pico de popularidad tras haber sido elegido Mister Primavera en el programa de Susana Giménez, aunque Valeria reconoció después que al principio dudó en darle lugar por los prejuicios que rodeaban su profesión.
El romance con Britos duró poco más de un año y terminó envuelto en versiones de celos e infidelidades. Tiempo más tarde, López también estuvo en pareja con Sabrina Ravelli, otra vinculación que tampoco prosperó, y con el correr de los años se alejó del ojo mediático hasta su regreso inesperado en la casa de Telefe.