El comentario homofóbico que desató una guerra en la casa de Gran Hermano

¿Cuál es el dato del pasado de Juan Carlos López de Gran Hermano que lo une con Susana?

Juan Carlos López ingresó a Gran Hermano Generación Dorada presentándose como modelo y stripper, pero no era una cara del todo desconocida para la farándula argentina. Su historia mediática arrancó en 2008, cuando comenzó una relación con la actriz Valeria Britos, recién separada de Cristian Sancho. En ese momento él vivía un pico de popularidad tras haber sido elegido Mister Primavera en el programa de Susana Giménez, aunque Valeria reconoció después que al principio dudó en darle lugar por los prejuicios que rodeaban su profesión.

El romance con Britos duró poco más de un año y terminó envuelto en versiones de celos e infidelidades. Tiempo más tarde, López también estuvo en pareja con Sabrina Ravelli, otra vinculación que tampoco prosperó, y con el correr de los años se alejó del ojo mediático hasta su regreso inesperado en la casa de Telefe.