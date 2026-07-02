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La lapidaria reacción de Yanina Latorre al video de Mauro Icardi con la China Suárez

Yanina Latorre cuestionó el video del backstage que Mauro Icardi y la China Suárez subieron a sus redes sociales por un detalle en particular. Mira el video.

2 jul 2026, 17:30
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La lapidaria reacción de Yanina Latorre al video de Mauro Icardi con la China Suárez

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Luego del video que publicó Mauro Icardi junto a la China Suárez, en el que recrean una publicidad de chicles que la actriz había hecho cuando era niña para una marca de Estados Unidos, y con el que dejaron entrever que la relación sigue firme pese a los rumores, Yanina Latorre reaccionó en vivo en SQP (América TV) y se indignó por una aparición de Isabella.

En el backstage del video filmado en San Jorge, donde se encuentra la casa de la actriz, se escucha a la hija mayor registrando la escena de su papá y su pareja. A raíz de esta situación y de la exposición de la menor, la conductora no tuvo piedad y liquidó al futbolista.

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"La China Suárez sube el backstage con la voz de Isabella, la hija de Mauro y Wanda, grabándolos. Dos personas grandes que son patéticos, que hagan esto y que graben a las niñas...", lanzó, enojada.

Más adelante, profundizó su cuestionamiento y marcó lo que considera una contradicción en el comportamiento de la actriz frente a la exposición de los hijos: "A la China, que no le gusta que le expongan a los hijos, exponen la voz de Isabella. No tiene nada que hacer".

Cuál fue el video de Mauro Icardi que molestó a Yanina Latorre

El video que Mauro Icardi y la China Suárez compartieron en redes sociales fue el punto que volvió a encender la atención sobre la pareja. En el clip, ambos recrean una recordada publicidad de chicles de Estados Unidos que la actriz protagonizó cuando era niña, un guiño nostálgico que ella misma había mostrado previamente en sus historias.

Lejos de tratarse solo de un contenido recreativo, la publicación fue interpretada como un mensaje directo hacia las versiones de crisis que los rodean. En las imágenes se los ve sonrientes, relajados y cómplices frente a cámara, en un intento por mostrarse unidos y desdramatizar los rumores que circulaban sobre su relación.

Ese gesto llegó luego de una serie de especulaciones que venían creciendo en torno a la pareja. Según lo que había señalado Yanina Latorre en SQP (América TV), el conflicto se habría originado en una noche en el boliche Tequila, donde Icardi habría tenido un acercamiento con Ekaterina Ojeda, situación que generó incomodidad en la actriz.

En paralelo, la propia Ojeda aseguró que el futbolista intentó contactarla posteriormente. "Me escribió", contó al revelar que recibió un mensaje por WhatsApp, aunque decidió no responderle y remató con ironía: "Que se esfuerce".

En medio de ese escenario de versiones cruzadas, también trascendió que la China habría optado por alejarse temporalmente de la denominada Casa de los Sueños para instalarse en su vivienda del barrio San Jorge, mientras el panorama se aclaraba.

Sin embargo, el video terminó funcionando como la respuesta pública de la pareja, que eligió mostrarse junta y en armonía, intentando dejar atrás los rumores que los rodean.

     

 

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