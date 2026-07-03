El video de Daniela Celis al borde del llanto tras el fuerte cruce con Mica Viciconte

También aclaró por qué no usa corpiño desde hace años: le lastima, le saca sarpullido, le raspa la espalda, le incomodan las tiritas. Una decisión de comodidad, dijo, que ya tomaba incluso antes de operarse.

Sobre los códigos de vestimenta fue tajante: cuando existen, los respeta. Así lo hace cada vez que va a la tele, a un evento o a una reunión, donde invierte en cumplir con lo adecuado junto a su equipo de estilismo y siempre chequea antes de salir al aire.

Cerró con una frase que funcionó casi como bandera: "A mi trabajo lo cuido y lo respeto. A mi forma de vivir y mi libertad también. Siempre le voy a ser fiel". Y remató con un mensaje para todos: "No se dejen de poner algo por lo que digan los demás".

¿Daniela Celis retiró la foto que tenía de Thiago Medina en su living?

Tras su separación de Nick Sicaro, Daniela Celis se filmó retirando del living de su casa el cuadro familiar en el que aparecía junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas, y musicalizó el momento con "Te dejo ir", de Almaviva. En su lugar, colgó una foto propia de cuando estaba embarazada, mientras sus gemelas miraban sorprendidas el cambio. No era la primera vez que hacía ese gesto: ya había bajado el cuadro en la primera separación de la pareja, aunque después, arrepentida, lo había vuelto a colgar.

Esta vez la decisión pareció definitiva, y Thiago no tardó en reaccionar: sin nombrarla, publicó una foto acompañada de una frase filosa sobre lo repetitivo de la situación: "De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco". El gesto se suma a otro conflicto reciente de Daniela, ligado a su separación de Sicaro por versiones de infidelidad que ella misma reconoció haber desconocido, y que —según trascendió en El Ejército de LAM— habría incluido varios encuentros de él con otras mujeres durante la relación, algo que la ex Gran Hermano tomó con sorpresa pero sin victimizarse.