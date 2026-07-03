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El video de Daniela Celis al borde del llanto tras el fuerte cruce con Mica Viciconte

Daniela Celis se mostró profundamente movilizada luego del tremendo cruce con Mica Viciconte en el streaming de Telefe.

3 jul 2026, 17:26
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El video de Daniela Celis al borde del llanto tras el fuerte cruce con Mica Viciconte

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"Este tema me da mucha vergüenza hablarlo", arrancó Daniela Celis en el descargo que compartió tras el escándalo. La polémica había estallado días atrás, cuando Mica Viciconte cuestionó al aire de La Jugada (Telefe Streams) el look de su compañera: una remera blanca, ajustada, sin corpiño, que dejaba a la vista sus pezones. El comentario se viralizó al instante y Juli Poggio salió a bancar a su amiga en redes.

Con la polémica ya instalada, Pestañela decidió romper el silencio con una carta que leyó al aire en el vivo del streaming del canal de Martínez. "Leí, escuché, vi muchas personas hablando de mis tetas. Para ser más concreta, de mis pezones", empezó, dejando en claro desde el arranque que el tema la incomodaba, pero que necesitaba decir lo suyo.

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De ahí pasó directo a la defensa de su libertad: nunca buscó ofender a nadie con su forma de vestirse, aunque —aclaró— "estemos en el 2026 y yo levanto la bandera para que cada uno se vista como quiera". Y sumó un dato que pocos discuten: hace cuatro años que trabaja en streaming y jamás tuvo un código de vestimenta, ni un compañero se incomodó con ella.

Lo más fuerte llegó cuando decidió explicar, sin vueltas, por qué sus pezones son "más llamativos que otros": la lactancia simultánea de sus mellizos se los oscureció. Y ahí lanzó la frase que más repercusión tuvo: le parece triste que se opine sobre la forma o el color de un pezón, porque nadie sabe lo que hay detrás de cada teta —más allá del chiste que hizo para bajarle el tono al momento, cuando tiró aquello de "con lo caras que me salieron, ¿cómo no las voy a mostrar?".

También aclaró por qué no usa corpiño desde hace años: le lastima, le saca sarpullido, le raspa la espalda, le incomodan las tiritas. Una decisión de comodidad, dijo, que ya tomaba incluso antes de operarse.

Sobre los códigos de vestimenta fue tajante: cuando existen, los respeta. Así lo hace cada vez que va a la tele, a un evento o a una reunión, donde invierte en cumplir con lo adecuado junto a su equipo de estilismo y siempre chequea antes de salir al aire.

Cerró con una frase que funcionó casi como bandera: "A mi trabajo lo cuido y lo respeto. A mi forma de vivir y mi libertad también. Siempre le voy a ser fiel". Y remató con un mensaje para todos: "No se dejen de poner algo por lo que digan los demás".

¿Daniela Celis retiró la foto que tenía de Thiago Medina en su living?

Tras su separación de Nick Sicaro, Daniela Celis se filmó retirando del living de su casa el cuadro familiar en el que aparecía junto a Thiago Medina y sus hijas recién nacidas, y musicalizó el momento con "Te dejo ir", de Almaviva. En su lugar, colgó una foto propia de cuando estaba embarazada, mientras sus gemelas miraban sorprendidas el cambio. No era la primera vez que hacía ese gesto: ya había bajado el cuadro en la primera separación de la pareja, aunque después, arrepentida, lo había vuelto a colgar.

Esta vez la decisión pareció definitiva, y Thiago no tardó en reaccionar: sin nombrarla, publicó una foto acompañada de una frase filosa sobre lo repetitivo de la situación: "De nuevo la misma historia. Ya cansa, loco". El gesto se suma a otro conflicto reciente de Daniela, ligado a su separación de Sicaro por versiones de infidelidad que ella misma reconoció haber desconocido, y que —según trascendió en El Ejército de LAM— habría incluido varios encuentros de él con otras mujeres durante la relación, algo que la ex Gran Hermano tomó con sorpresa pero sin victimizarse.

     

 

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