El significativo mensaje del productor de Bienvenidos a bordo tras su fin de semana con Laurita Fernández

"Amor en el aire”, se expresó con algo del material que se verá seguramente el lunes en LAM, América Tv. En las imágenes se los ve a los dos cenando y acompañados por amigos.

La bailarina, conductora y el histórico productor del ciclo del Trece parece que están a full. “Llegaron a los chapes”, detallaron.

Lo cierto es que el domingo, tras la consagración de Boca Juniors como campeón de la Liga Profesional, el productor de Bienvenidos a bordo compartió un pícaro mensaje en su cuenta de Twitter, donde sin nombrarla incluiría a la conductora, también hincha del club Xeneize.

"Mejor fin de semana Imposible!!! Y además nuestro primer campeonato Juntos! Además somos Bosteros Si", expresó feliz Peluca en la red social del pajarito.

El productor de Bienvenidos a bordo habló de los rumores de romance con Laurita Fernández

Quien habló cuando surgieron los rumores de romance con Laurita Fernández fue el productor del ciclo Bienvenidos a bordo que se emite por El Trece. En diálogo con PrimiciasYa, Claudio "Peluca" Brusca indicó: "Le tengo un cariño diferente a Laura".

"No tengo mucho que aclarar, trabajo con Lau desde diciembre del 2021. Me llevo increíblemente bien, le tengo un cariño diferente y me fascina todo lo que hace. Después somos los dos solteros, con todos los impuestos bastante al día y por suerte nadie jode a nadie. Con eso estoy tranquilo", comentó con humor el productor de Kuarzo.

"La conozco muchísimo a Lau. Imaginate que es la primera y última persona con la hablo en el día. Hablo absolutamente todo con ella y además ella arma los programas con nosotros; es 100 por ciento conductora y productora", destacó.