El productor de Bienvenidos a bordo habló de los rumores de romance con Laurita Fernández: "Le tengo un cariño diferente"

"Nada que aclarar de nada. No vi nada. No tengo que decirle nada a nadie. Soy una mujer grande, con mis impuestos al día. No le debo nada a nadie", señaló Laurita.

Luego agregó: "Me encanta disfrutar. Estoy liviana por la vida. Estoy muy bien… Hace mucho que quería sentirme así, relajada y disfrutar. Estoy muy tranquila".

Embed

La palabra del productor de Bienvenidos a bordo tras el video a los besos con Laurita Fernández

Y ahora, quien habló fue el productor del ciclo que se emite por El Trece. En diálogo con PrimiciasYa, Claudio "Peluca" Brusca indicó que "le tengo un cariño diferente a Laura".

"No tengo mucho que aclarar, trabajo con Lau desde diciembre del 2021. Me llevo increiblemente bien, le tengo un cariño diferente y me fascina todo lo que hace. Después somos los dos solteros, con todos los impuestos bastante al día y por suerte nadie jode a nadie. Con eso estoy tranquilo", comentó con humor el productor de Kuarzo.

"La conozco muchísimo a Lau. Imaginate que es la primera y última persona con la hablo en el día. Hablo absolutamente todo con ella y además ella arma los programas con nosotros; es 100 por ciento conductora y productora", destacó.

Con respecto al video que se mostró en LAM, dijo: "Fue en The Roxy, es lo que se ve (risas)... Realmente no tengo que dar muchas explicaciones a nadie de nada porque hago todo lo que está bien sin joder a nadie", cerró Claudio.