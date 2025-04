El llamativo posteo de L-Gante tras el fallo de la Justicia a favor de Tamara Báez

Además, agregó: “El juez falló a favor de Tamara con una cuota más acorde. Prefiero no decir el monto exacto porque ella no vive en un barrio cerrado y no queremos exponerla”.

En este contexto, el cantante realizó posteos en sus redes sociales que resultaron muy llamativos debido a la reciente resolución por su conflicto legal con Tamara.

Y es que sus historias de Instagram, Elián compartió una foto junto a sus autos de lujo, lo cual para muchos fue recibido como una provocación ante dicha situación.

posteo de L-Gante tras el fallo de la Justicia

Wanda Nara y L-Gante comparten un video íntimo desde la cama: el detalle que revolucionó TikTok

Tras la confirmación de su retiro de la música por problemas de salud, por estas horas L-Gante volvió a mostrarse junto a Wanda Nara en un video íntimo, donde un particular detalle hizo estallar las redes.

A modo de clara provocación, el músico compartió este jueves feriado en su cuenta de TikTok imágenes junto a su novia en la cama y acariciándola en sus zonas íntimas.

Con la canción Chakalito de fondo, puede verse cómo el músico está recostado en la cama junto a Wanda Nara, quien está boca abajo. El tema es que en determinado momento él sube el teléfono y muestra cómo estaciona una de sus manos en las nalgas de la figura de Telefe.

Como era de suponer, bastaron unos pocos minutos para que el video se hiciera viral cosechando más de 1633 mil likes y comentarios como "Icardi explota jajaja", "Ganador, adelante campeón" o "Nunca pensé ver a L-Gante usando Chakalito en TikTok con Wanda Nara".